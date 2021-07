Alonso change son approche des règles de la F1 car “l’arbitre ne fait rien” · .

Fernando Alonso dit qu’il a changé son approche de la course car il ne pense pas que les règles de la Formule 1 soient correctement appliquées.

Le pilote Alpine s’est plaint à plusieurs reprises du respect des règles de la F1 lors des deux courses du Red Bull Ring. Il a affirmé que les pilotes étaient restés impunis pour avoir raté le premier virage au début et a déclaré que les commissaires sportifs auraient dû être plus stricts avec les rivaux qui ont retardé les autres en qualifications.

Après la course de qualification au sprint du week-end dernier, Alonso a réagi aux plaintes de certains rivaux concernant sa vigoureuse défense en disant qu’il était passé du « côté obscur ». Alonso a été averti par le directeur de course Michael Masi de ses mouvements défensifs.

S’exprimant dimanche soir à Silverstone, Alonso a déclaré que les récentes courses l’avaient persuadé que les autres pilotes n’avaient pas suivi les règles aussi attentivement que lui.

“J’ai toujours été un pilote propre et je le resterai toute ma carrière”, a déclaré Alonso. “Je pense que je suis [one of] les rares qui n’ont aucun point sur la licence, pour être honnête, aussi.

Alonso a déclaré qu’il “se sentait un peu comme un idiot” après les courses en Autriche pour avoir “respecté les règles” plus que ses rivaux. Il n’est pas satisfait des explications qu’il a eues du contrôle de course et a déclaré qu’il ne voulait pas continuer à se plaindre des mouvements de ses rivaux.

«Nous avons essayé de parler avec le directeur de course et nous essayons toujours de dire ou de blâmer d’autres choses que les gens faisaient avec peu de réponses, et c’était étrange. Je ne veux pas blâmer, je ne veux pas pleurer à chaque course pour quelque chose que les autres font.

« La stratégie des premières courses n’avait pas de solution ou ne nous a apporté aucune solution. Nous avons donc compris que la solution est de faire ce que font les autres. C’est la seule chose que nous pouvons faire.

Il a comparé la tactique de ses rivaux à des footballeurs impunis pour avoir manipulé le ballon dans la surface de réparation.

“Nous avons essayé d’être justes et nous avons essayé de dire à l’arbitre ‘regardez, ils jouent avec leurs mains dans la surface de réparation’. Mais si l’arbitre ne fait rien, on comprend qu’on peut jouer aussi avec les mains dans la surface de réparation. Alors on fait ça.

« Nous souhaitons que nous n’ayons pas besoin de faire cela. Mais parce qu’apparemment certaines choses sont autorisées dans la Formule 1 d’aujourd’hui, on copie et on n’a plus l’impression d’être hors du sport. Il n’y a donc pas de « côté obscur » – c’est juste de jouer avec les mêmes règles que tout le monde. »

