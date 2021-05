Alonso confiant pour la course malgré un effondrement déconcertant au 13e rang des qualifications · .

Fernando Alonso dit qu’il a une chance de se battre sur le terrain lors du Grand Prix du Portugal malgré sa position de qualification décevante.

Après avoir montré un rythme prometteur aux essais, le pilote Alpine a été éliminé en Q2 à la 13e place. Son coéquipier Esteban Ocon a pris la sixième place sur la grille.

Alonso n’a pas pu expliquer pourquoi il a perdu confiance en sa voiture entre les essais finaux et les qualifications, mais il dit qu’il «se fiche vraiment» de son samedi décevant alors qu’il cherche à avancer dans la course.

«Je ne pense pas avoir eu le rythme, même dans la première manche en Q1», a déclaré Alonso samedi soir.

«Nous ne savons pas pourquoi. Si nous savions, ce serait très facile. Nous devons étudier un peu plus. Les voitures sont toujours dans le parc fermé, elles ne sont pas encore arrivées au garage. Nous devons voir s’il y a des performances aérodynamiques à trouver, s’il y a une préparation de pneus que nous avons faite différemment entre les qualifications pour les essais libres ou autre.

Ocon a terminé sixième dans l’autre Alpine. «Mais je ne me soucie vraiment pas trop de la position de qualification. La course est demain. Nous pourrions être heureux le samedi et non le dimanche et je préfère prendre les points demain. »

En tant que troisième week-end de course depuis sa retraite, Alonso dit qu’il tire beaucoup de points positifs de ce que sa voiture a ressenti pendant la majeure partie du week-end jusqu’à présent.

«La voiture était très bonne», a expliqué Alonso. «Nous n’avons pas changé beaucoup de choses sur la voiture entre la FP1 et les qualifications, car nous nous sommes sentis à l’aise tout de suite dans la première manche de la FP1.

«C’était très important pour moi aussi d’avoir ce bon équilibre sur la voiture pour pouvoir faire beaucoup de tours en FP1, beaucoup de tours en FP2 et pour m’habituer à la piste. Le week-end s’est donc très bien déroulé en termes de rythme et de sensations.

«Comme je l’ai dit, le niveau d’adhérence en qualifications était étrangement médiocre. Mais la course est demain. Et commencer par le libre choix du pneu ou partir à la fin du top 10 – il est parfois difficile de trouver lequel est le meilleur en termes de points à la fin de la course. Alors espérons que demain sera l’un de ces jours où il vaut mieux être en quelque sorte hors du top dix. »

Alonso ne voit aucune raison pour laquelle il ne devrait pas être en mesure de se frayer un chemin sur le terrain lors de la course d’aujourd’hui.

«Voyons comment la stratégie se déroule», a-t-il déclaré. «Je pense que nous devons vérifier quel est le meilleur en termes de pneu de départ et ensuite le temps d’arrêt au stand.

«Mais nous avons été aussi rapides que Ferrari et McLaren ce week-end pour une raison quelconque. Alors pourquoi n’avons-nous pas de chance demain? A part peut-être Leclerc, c’est un peu plus difficile car il commence avec un pneu moyen. Mais tous les autres sont possibles.

