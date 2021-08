Alonso contre Ocon · .

in

Le pendule a fortement oscillé entre le double champion de retour Fernando Alonso et le nouveau vainqueur de la F1 Esteban Ocon au cours de leurs 11 premières courses en tant que coéquipiers chez Alpine.

Au cours des cinq premières courses, Ocon a dominé, ne perdant que face à Alonso lors des qualifications pour la course d’ouverture, principalement parce qu’il a été incommodé par la rotation de Nikita Mazepin devant lui pendant la Q1.

Mais au moment où le peloton est arrivé à Bakou pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, le champion était de retour en forme et a commencé une série de bons résultats. Cependant, cela a coïncidé avec les problèmes d’Ocon avec sa voiture, ce qui a conduit à ses éliminations consécutives en Q1 dans les deux courses autrichiennes.

Un changement de châssis à temps pour le Grand Prix de Grande-Bretagne a résolu d’un coup le problème mystérieux d’Ocon et il a immédiatement repris le rythme d’Alonso. En Hongrie, Ocon a surclassé son coéquipier pour la première fois en six courses et son timing n’aurait pas pu être meilleur : clair pour le joueur de 24 ans pour remporter une victoire surprise.

Alonso a joué un rôle dans cela, bien sûr, repoussant Lewis Hamilton pendant 10 tours passionnants, démontrant qu’il n’avait rien perdu de sa ténacité lors de sa première course après avoir eu 40 ans.

Le résultat a propulsé Ocon d’un point d’avance sur Alonso dans le combat le plus serré entre deux coéquipiers sur la grille. La question fascinante est maintenant de savoir si Ocon peut maintenir sa forme revitalisée après la pause estivale et montrer qu’il est à égalité avec un pilote du calibre d’Alonso.

Esteban Ocon contre Fernando Alonso : statistiques clés

Esteban Ocon vs Fernando Alonso: Qui a terminé devant à chaque tour

Esteban Ocon vs Fernando Alonso : Écart de qualification

Temps basés sur la dernière manche de qualification de chaque week-end de course au cours de laquelle les deux pilotes ont établi un temps. Un négatif indique qu’Esteban Ocon était plus rapide, un positif signifie que Fernando Alonso était plus rapide

