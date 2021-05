Alonso: Dans ma journée, la deuxième pour Ferrari était comme un enterrement

Alors que Ferrari célébrait avec enthousiasme la deuxième place de Carlos Sainz au Grand Prix de Monaco 2021, Fernando Alonso était heureux pour son compatriote mais se demandait de quoi il s’agissait.

Ferrari est une équipe qui se remet d’une rapide glissade de forme au cours des dernières saisons, cette année, elle est meilleure que la dernière mais à peine la machine gagnante qu’elle a été dans le passé.

En fait, les victoires ont été rares pour les Reds, leur dernière au Grand Prix de Singapour 2019, 611 jours et ça compte depuis que Sebastian Vettel a gagné pour eux ce soir-là.

Les podiums ont également été rares, seulement trois en 2020; il n’est donc pas surprenant que la Scuderia ait peint la ville en rouge après une solide démonstration de leur nouveau pilote et ait fait un gros problème sur le résultat.

Pour Sainz, c’était une confirmation qu’il était plus que capable de diriger Ferrari lorsque leur fils préféré se trompe comme Charles Leclerc l’a fait lors de sa course à domicile le week-end dernier.

Son accident de qualification a ruiné son dimanche tandis que son coéquipier se plaignait de ne pas avoir obtenu son dernier tour volant, à la suite de l’arrêt prématuré de la Ferrari froissée, car il sentait qu’il avait fait une bonne fissure en pole position samedi.

Néanmoins, c’est le premier podium de Sainz en tant que pilote Ferrari qui s’est bien déroulé en Espagne, avec Alonso – qui a terminé 13e à Monaco dimanche – félicitant son compatriote dans son style inimitable.

L’ancien pilote Ferrari a déclaré sur DAZN après la course: «Je me souviens il y a plusieurs années quand je faisais neuf ou dix podiums par saison et que terminer deuxième était comme un enterrement après les conférences de presse.

«Ils me demandaient quand je gagnerais à nouveau. Alors que maintenant les choses ont changé. Je pense que quand je dis que j’ai 97 podiums probablement beaucoup de ceux-ci n’ont pas été assez respectés », a osé Alonso.

Néanmoins, le joueur de 39 ans a été impressionné par l’exploit de Sainz et a ajouté: «De temps en temps, je regardais les grands écrans pour voir si Carlos avait réussi à prendre les devants. Je suis très content pour lui.

«La vérité est qu’à Monte-Carlo, il est difficile de passer, et il est difficile d’inventer une opportunité, donc la possibilité de gagner était déjà menacée samedi.

«Mais avec Bottas et Leclerc dehors, il espérait gagner. Il n’a pas à s’inquiéter, la victoire lui reviendra dans le futur. Il a profité de cette opportunité, nous devons en être fiers », a insisté Alonso, dernier podium de F1 au Grand Prix de Hongrie 2014.