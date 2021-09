Alonso déclare que l’accident de Monza de Max et Lewis n’était pas un « gros problème »

Fernando Alonso pense que l’accident de Max Verstappen et Lewis Hamilton à Monza n’était pas un « gros problème », mais plutôt un incident de course.

Verstappen et Hamilton ont connu leur deuxième grosse chute de cette saison au Grand Prix d’Italie alors que les rivaux du titre se disputaient la troisième place derrière les deux McLaren.

N’ayant ni l’après-midi qu’ils souhaitaient, ni Verstappen ni Hamilton étaient prêts à reculer alors qu’ils traversaient la chicane Rettifilo.

À court de route, Verstappen a rebondi sur les trottoirs et a rebondi sur la Mercedes de Hamilton, les deux s’écrasant du grand prix.

Verstappen a été jugé fautif et s’est vu infliger une pénalité de trois places sur la grille pour le Grand Prix de Russie.

Alonso, cependant, pense que c’était un incident de course et pas un gros problème comme leur affrontement au GP de Grande-Bretagne.

S’adressant à l’édition espagnole de Motorsport.com, il a déclaré : “Eh bien, ils sont là, les deux champions, et ils se battent toujours jusqu’à la limite.

«Cela ressemble à une position malheureuse, avec le virage et le trottoir, la voiture saute un peu, puis ils se touchent. Pneu avec pneu, et le caoutchouc fait voler une voiture.

« Mais c’est à basse vitesse, vous savez, ils vont à 30 ou 40 km/h, il n’y a pas de danger, il n’y a rien.

« Donc, je ne pense pas que ce soit un gros problème.

« À Silverstone, c’était probablement le cas, mais celui-ci n’était qu’un incident de course.

“Je pense que Lewis a essayé d’ouvrir au virage 1 pour forcer Max à prendre le virage. Max n’a pas pris le virage, il est resté à l’extérieur, mais ce n’était pas possible de faire le virage 2 à l’intérieur.

«Je pense qu’ils ont tous les deux… ils ont tous les deux fait ce qu’ils avaient à faire.

« Vous savez, et malheureusement, ils se sont touchés, parce que… j’ai vu le replay du départ aussi, et Giovinazzi et Leclerc, ils se sont touchés, de la même manière, et Stroll et Perez se sont touchés de la même manière dans les virages 1 et 2 .

« Mais ils n’ont pas touché roue à roue, mais pneu à pneu. Il ne s’est donc pas produit la même chose. Mais c’est une manoeuvre très typique [in] Tour 1, tour 2, et ils n’ont pas eu de chance [to] touchez roue à roue.

Hamilton a eu la chance de s’en sortir sans blessure, Halo sauvant sa tête et son cou de ce qui aurait été un énorme impact.

Alonso a lui-même été impliqué dans un accident lorsqu’un accident se superpose à l’autre, l’Espagnol, l’un des cinq pilotes pris au piège dans l’accident du premier tour du Grand Prix de Belgique 2012.

Romain Grosjean a ensuite été banni pour avoir causé cette collision.

“Je pense que c’est très différent”, a déclaré Alonso. « Romain et Lewis étaient alors hors de contrôle. Ils se sont touchés et ont joué aux boules dans le premier virage de Spa. J’étais là, mais n’importe qui pouvait être là. Donc aujourd’hui a été différent.

« Ils faisaient juste la course et, comme je l’ai dit, dans les virages 1 et 2, il y a au moins quatre ou cinq cas qui sont très similaires à ce qui leur est arrivé. Séparés de quelques millimètres seulement s’ils touchent le sol, l’aile avant ou le pneu.

« Mais ce qu’ils ont fait n’est pas très différent des cinq ou six incidents que nous avons vus au départ. “