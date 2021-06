Alonso “définitivement très impressionné” par Russell

Dans le résumé: Fernando Alonso a fait l’éloge de George Russell, affirmant qu’il avait admiré ses performances l’année dernière alors qu’Alonso regardait de chez lui.

En bref

Russell « tire quelque chose de spécial chaque week-end » – AlonsoAlonso et Russell ont échangé leurs casques après le Grand Prix de Monaco, Alonso signant celui qu’il a donné à Russell avec un message : « George, tu rock ! Futur champion du monde.

Jumelé pour la conférence de presse hier à Bakou, Alonso a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’éloges vides – ou de politesse envers l’homme assis à côté de lui – mais d’une opinion authentique basée sur l’évaluation des performances de Russell en 2020, alors qu’Alonso ne courait pas en F1.

“[I’m] certainement très impressionné. Ce n’est pas qu’il est ici assis [next to me] mais j’ai dit aussi que l’année dernière, alors que je suivais le sport à la maison, je pense qu’il a été très, très impressionnant.

« La performance que nous avons vue dans la Williams que nous savons n’est pas un package compétitif ; un peu mieux cette année, mais pas les deux dernières et [despite that] Je pense qu’il tirait quelque chose de spécial chaque week-end, c’était agréable à regarder à la maison.

“Ensuite, l’opportunité avec la Mercedes, je pense, était assez bonne pour montrer non seulement aux gens que nous regardions à la maison. Je pense que c’était une véritable opportunité pour tout le monde de voir ce qu’un pilote avec le talent de George peut faire avec une voiture gagnante, a failli remporter la première course et la première opportunité qu’il a eue. Donc je pense que c’était la preuve pour beaucoup de gens, pas seulement pour peu que nous savions à quel point il était bon. Je pense que cette course à Bahreïn a suffi pour ouvrir [the eyes of] plusieurs, plusieurs millions de personnes.

Sainz “toujours en colère contre samedi” sur le podium monégasque

Les conséquences de l’accident de Leclerc ont irrité SainzCarlos Sainz Jnr a déclaré que même s’il était toujours préoccupé par les frustrations des qualifications après la course à Monaco, il est depuis devenu plus fier de remporter son premier podium pour Ferrari.

« Au début, surtout le dimanche, je n’ai pas eu beaucoup de buzz. Je n’ai pas pu l’apprécier autant que j’aurais probablement dû.

« J’étais encore assez en colère à propos de samedi et je regrettais toujours de ne pas avoir pu être au premier rang, du moins pour cette qualification en raison de ce qui s’est passé dans les circonstances. Donc dimanche, j’avais toujours l’impression que la deuxième place n’était pas suffisante, pour le rythme que nous avions ce week-end.

« Mais c’était un peu un soulagement de marquer au moins le podium, de terminer deuxième, de donner à l’équipe un bon résultat. Puis au fur et à mesure que la journée passait, j’ai commencé à y réfléchir un peu plus et j’ai commencé à être un peu plus fier, un peu plus heureux du week-end en général.

Raikkonen essaie de “limiter les mauvais jours” dans une Alfa Romeo plus lente

Kimi Raikkonen a déclaré que malgré les frustrations liées aux performances d’Alfa Romeo cette année, la clé d’une saison dans n’importe quelle position sur la grille de F1 est de saisir les opportunités là où vous le pouvez.

« Vous essayez toujours de faire de votre mieux et c’est tout ce que vous pouvez faire, surtout lorsque vous êtes dans la bagarre devant. Quelle que soit la situation, vous essayez de faire le meilleur résultat final et évidemment dans certaines courses, un peu mieux que d’autres, et cela dépend de beaucoup de choses.

“Évidemment. quand on a quelqu’un de proche dans un championnat, il ne suffit pas de regarder ce qu’il fait pour essayer de le faire. [It’s about your] record personnel et en équipe et j’espère que cela se déroulera dans le bon sens pour vous à la fin de l’année.

« Mais il reste encore beaucoup de courses à disputer. Et je pense qu’il faut essayer de limiter les mauvais jours et si c’est un mauvais jour, alors vous essayez toujours de marquer des points et cela portera ses fruits.

Codemasters a dévoilé les premières captures d’écran de la nouvelle édition du jeu officiel de Formule 1, F1 2021. Ce sera le premier jeu de F1 pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S de nouvelle génération. F1 2021 apparaîtra également sur PC (Steam), PS4 et Xbox One.#F1 pic.twitter.com/1mR9XGRucf – . (@racefansdotnet) 3 juin 2021

Proche, mais pas assez.@IMS choisit ses gagnants. Ce n’était pas @AlexPalou cette année, mais il avait en vue l’#Indy500 de l’année prochaine sur la radio de son équipe.#INDYCAR // #DEFYEVERYTHING pic.twitter.com/kd6Jivg9GK – SÉRIE NTT INDYCAR (@IndyCar) 3 juin 2021

Bien qu’il y ait des mises en garde dans le fait que la course de NASCAR a été retardée par la pluie et que l’IndyCar a attiré l’attention, l’Indy 500 a surclassé le Daytona 500 pour la première fois depuis 1995, selon @AustinKarp. ◻ 21 Indy 500 : note de 3,15 (5,58 millions de téléspectateurs)

◼ 21 Daytona 500 : note de 2,8 (4,83 M) pic.twitter.com/wsKSb3r2HF – Adam Stern (@A_S12) 2 juin 2021

En ce jour dans le sport automobile

Bourdais a continué sur sa lancée en Champ Car aujourd’hui en 2006 il y a 15 ans aujourd’hui Sébastien Bourdais a prolongé son avance de points en Champ Car avec une victoire à Milwaukee

