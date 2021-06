Alonso : Des domaines de performance à débloquer

Alpine a connu un vendredi d’essais positif pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021, les deux voitures dans le top dix avec Fernando Alonso montrant un aperçu de sa célèbre forme et Esteban Ocon non loin derrière.

Double champion du monde de Formule 1, Alonso a admis que son retour n’était pas aussi plug-and-play qu’il l’avait prévu, les deux années d’absence ont coûté plus cher qu’il ne l’avait prévu, mais il a prédit avec confiance qu’il reviendra dans le rythme. à présent.

Dans les délais, l’Espagnol a terminé la journée au sixième rang autour de Bakou, surmontant des conditions difficiles et une myriade d’incidents sur une piste sur laquelle il n’a pas couru depuis 2018.

C’était une journée de forte usure sur une piste verte, des conditions venteuses et bien sûr la nature délicate du lieu. Les deux pilotes Alpine ont bien fait d’éviter tout contretemps lors d’une journée bien remplie pour les autres.

Alonso a déclaré dans le rapport de l’équipe : « C’était un vendredi positif pour nous aujourd’hui et c’est bon d’être de retour à Bakou. La voiture s’est tout de suite bien sentie en FP1 et nous n’avons pas trop joué avec les réglages. Nous avons essayé différentes combinaisons de pneus juste pour comprendre les besoins de tout le week-end.

« Nous en tirerons des données précieuses. Dans l’ensemble, c’était un bon début de week-end, mais nous savons qu’il y a encore d’autres domaines de performance à débloquer », a expliqué Alonso.

Dans l’autre Alpine, Ocon a terminé la journée neuvième, trois dixièmes et un peu en retrait par rapport à son coéquipier mais satisfait du travail de la journée :

« Il y a évidemment des choses que nous devons traverser ce soir, mais les deux voitures ont terminé dans le top dix dans l’après-midi. La piste était assez sale ce matin mais a fait une énorme amélioration en FP2.

« De mon côté, je n’étais pas complètement satisfait de la voiture, mais nous connaissons la direction que nous devons prendre pour le reste du week-end, ce qui est positif : nous devons évidemment garder cette dynamique demain », a ajouté le Français.

Le directeur de course Alpine, Davide Brivio, a fait écho à ses pilotes : « Ce fut une journée positive alors que nous avons parcouru notre programme ce matin et cet après-midi. Il semble que nos performances ne soient pas si mauvaises en ce moment et nous pouvons être assez satisfaits de la journée de travail.:

Et d’ajouter à propos de ses pilotes : « Fernando est assez content de la voiture et nous avons fait une amélioration pour Esteban dès le matin. Gardons la tendance positive pour le reste du week-end.