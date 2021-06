Alonso dit que les changements de Yas Marina faciliteront les dépassements · .

Fernando Alonso est impressionné par les changements de piste prévus à Yas Marina, qui, selon lui, faciliteront les dépassements.

Comme révélé lundi par ., six virages lents seront supprimés de la piste avant la course de clôture de la saison de cette année en décembre. Les pilotes feront face à une course plus droite dans l’épingle à cheveux du virage sept actuel et aborderont un nouveau virage à grande vitesse en pente douce plus tard dans le tour. Plusieurs autres virages ont été assouplis.

“J’ai vu le plan et je pense qu’il est bon”, a déclaré Alonso. “Au moins, ils essaient et ils s’assurent que nous sommes en mesure d’avoir un meilleur spectacle, donc je suis content de l’idée.”

Alonso a connu la difficulté de dépasser sur le circuit en 2010. Conduisant pour Ferrari à l’époque, il est arrivé à la course en tête du championnat, mais s’est retrouvé coincé derrière le pilote Renault Vitaly Petrov et n’a pas pu passer. Il a terminé la course à la septième place et a perdu le championnat face à Sebastian Vettel.

Analyse : Les trois changements clés de Yas Marina mettront-ils fin aux finales de suivi de mon leader de la F1 ?Pilotant désormais pour Alpine, Alonso est optimiste quant aux changements prévus et a déclaré qu’il avait hâte de les découvrir pour la première fois.

«Je pense que ça va être mieux et au moins ça va être différent pour nous tous. Donc [there’s] que le premier moment, cette joie quand tu entres dans les essais libres et que tu as un nouveau tracé, il y a toujours des choses que tu essaies et c’est bien.

“Et puis le deuxième, comme je l’ai dit, ça devrait être mieux pour dépasser.”

