Alonso dit qu’il a corrigé la faiblesse du Q3 après la meilleure position sur la grille de 2021 · .

Fernando Alonso dit qu’il a abordé un domaine où il perdait face à ses rivaux après avoir pris la cinquième place sur la grille du Grand Prix de Turquie.

Le pilote Alpine a réalisé sa meilleure position de départ de l’année. Il s’est qualifié sixième, un peu moins de quatre dixièmes de seconde plus lent que le meneur de vitesse Lewis Hamilton en Q3, et passera à la cinquième place après que le pilote Mercedes ait écopé de sa pénalité sur la grille.

Alonso a déclaré qu’il n’avait pas aussi bien performé que les autres pilotes lors de la dernière manche des qualifications lors des événements précédents.

« J’ai senti que j’avais maximisé le tour, l’adhérence et l’équilibre de la voiture », a-t-il déclaré après les qualifications de samedi. « J’ai été quelques samedis, P4, P5, P6 en Q1, puis en Q2.

« Mais ensuite j’arrive en Q3 et il semble que tout le monde prépare le tour et qu’ils réussissent mieux que ce que je peux faire. Mais aujourd’hui, j’ai gardé la régularité en Q1, Q2, Q3 et j’en suis content.

De retour en F1 après deux ans d’absence cette saison, Alonso estime qu’il n’a pas encore atteint la limite de son potentiel.

« Il y a plus à venir », a-t-il déclaré. « Il n’y avait pas d’étape claire ou de sentiment clair que nous nous sommes améliorés depuis le début de l’année. Mais il semble que depuis Bakou, j’étais comme 11 ou 12 courses consécutives dans les points.

Alonso n’a réussi à marquer des points qu’une seule fois depuis le Grand Prix d’Azerbaïdjan. « Nous avons parcouru l’équipe à reculons, à Bakou, ce que nous avons changé ou ce que nous faisions pour vraiment redresser notre compétitivité », a-t-il expliqué.

« Il n’y a pas une chose claire, je pense qu’avec cette performance quali, extraire le maximum de la voiture, je ne pense pas qu’il y aura un signe ou un facteur clair qui nous dira pourquoi je me sens plus à l’aise maintenant.

« Je pense que c’est juste que les courses arrivent, à chaque fois que vous sautez dans la voiture, vous vous sentez plus à l’aise, plus de choses ont été adaptées à moi-même un peu de mon côté du garage avec mon ingénieur qui travaille beaucoup. « Nous avons eu une réunion lundi avant de venir ici.

« Il se passe donc beaucoup de choses entre les semaines pour préparer les courses et nous nous donnons à 100%. Je suis donc content des résultats.

