Alonso dit qu’il a de bons souvenirs à Imola où il a gagné en 2005

Le pilote Alpine F1 Fernando Alonso est «heureux» de voir Imola revenir au calendrier de la Formule 1 la saison dernière, une piste sur laquelle il a gagné en 2005.

La F1 revient à Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, à Imola, pour la deuxième fois en deux ans ce week-end pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne, avec Alonso à la recherche de ses premiers points de la saison 2021.

Alonso a impressionné à son retour dans le sport à Bahreïn le mois dernier, en se qualifiant neuvième et en courant dans le top 10 avant d’être contraint de prendre sa retraite.

La saison dernière, Renault a décroché un podium sur le circuit avec Daniel Ricciardo. Alonso espère quelque chose de similaire dans un lieu où il a gagné, mais il a abandonné le calendrier de la F1 en 2006 avant que COVID-19 n’ouvre son retour l’année dernière.

Le pilote d’Oviedo, âgé de 39 ans, a déclaré: «J’aime Imola et j’étais heureux de le voir revenir en Formule 1 l’année dernière. Cela a créé une course passionnante en 2020 et je pense que certains des changements apportés au circuit depuis que j’ai couru ici il y a plus de dix ans ont amélioré la course.

Pilote pour Renault à l’époque, Alonso a remporté le Grand Prix de Saint-Marin 2005, après une bataille épique en fin de course avec Michael Schumacher de Ferrari, que l’Espagnol a remporté par quelques dixièmes et a remporté son premier titre cette année-là.

Avance rapide d’une décennie et demie, Alonso retourne sur le terrain de chasse heureux en Italie et savoure le retour: «C’est aussi différent d’être en Europe si tôt dans la saison, nous arrivons généralement un peu plus tard dans l’année lorsque le continent s’en va. à travers son été.

«J’ai de bons souvenirs ici, en particulier en 2005 lorsque nous avons remporté la course et plus tard remporté le championnat cette année-là», a ajouté le double Champion du Monde de F1.

Alpine a eu un week-end d’ouverture inoubliable à Bahreïn le mois dernier et a un sérieux rattrapage à faire si Alonso doit même marquer des points et encore moins imiter ses exploits de 2005.

Dans l’aperçu de l’équipe avant la course à Imola ce week-end, le directeur exécutif Marcin Budkowski a reconnu: «Nous avons quitté Bahreïn déçus de ne pas marquer de points.

«Le week-end de course à Bahreïn a confirmé certaines des faiblesses de notre package, que nous travaillons d’arrache-pied pour améliorer et gagner les quelques dixièmes de seconde qui nous manquent actuellement pour combattre devant le milieu de terrain.

«Nous avons un pack de mise à niveau aérodynamique à venir sur la voiture pour ce Grand Prix. De plus, nous avons quelques éléments de test à évaluer lors des essais du vendredi, ce qui aidera à définir d’autres améliorations prévues au cours des prochaines courses », a ajouté Budkowski avec des nouvelles qui plairont à coup sûr à leur pilote vedette.