Alonso doute qu’Alpine répète les six premières places des qualifications · .

Fernando Alonso a été encouragé par les progrès réalisés par Alpine lors des essais de vendredi à l’Autodromo do Algarve, mais il doute qu’ils répéteront leur performance dans le top six samedi.

Le double champion du monde a terminé la journée en cinquième position, un centième de seconde plus vite que son coéquipier Esteban Ocon.

«C’était bien», a-t-il dit. «Je pense que nous étions satisfaits de la voiture aujourd’hui. Évidemment, nous ne sommes que vendredi mais nous étions à l’aise dès le premier tour et nous n’avons pas beaucoup touché aux réglages car tout semblait raisonnablement bien.

Alonso participe au circuit de l’Algarve pour la première fois de sa carrière. «Nous avons essayé de faire quelques tours juste pour que je puisse m’habituer à la piste et en savoir un peu plus sur les pneus», a-t-il expliqué. «L’asphalte semble un peu différent par rapport à l’année dernière, nous avons donc dû revoir un peu les données que nous avions sur les pneus. En général, un vendredi heureux mais encore plus à venir demain. »

Mais après avoir terminé la journée moins de quatre dixièmes de seconde plus lentement que la Mercedes de Lewis Hamilton, Alonso doute que l’équipe reproduise cette forme samedi.

«Nous devons attendre et voir demain», a-t-il déclaré. «Je pense que les positions ne seront pas trop différentes par rapport à Imola ou à Bahreïn.

«Je ne pense pas qu’il y ait de grands changements dans l’ordre, c’est juste un vendredi différent, une approche différente, peut-être comparée [to other] équipes. Mais voyons. Croisons les doigts pour que nous puissions maintenir ce rythme demain.

Alonso a profité de sa première expérience du circuit de l’Algarve, qui présente des changements d’altitude très raides. «La piste est bonne, en fait, la conduite était agréable et agréable à chaque tour.

«Il y a des virages aveugles que lorsque les gens font un lent-rapide, lent-rapide, c’est un peu risqué lorsque vous ne voyez pas les voitures devant. Mais je suppose qu’en course, nous ne faisons plus cette technique et ça va être amusant. Espérons que nous voyons des dépassements avec le double DRS cette année.

Annonce | Devenez un supporteur et passez sans publicité

Grand Prix du Portugal 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix du Portugal 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: