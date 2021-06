Alonso, en progression et avec une nouvelle suspension

24/06/2021 à 16h45 CEST

Fernando Alonso Il affronte le doublé en Autriche dans une nette remontée, après ses deux brillants tours à l’issue du GP d’Azerbaïdjan (6e) et une performance solvable en France (8e). « Je ne suis pas encore à la perfection, mais je pense que les choses vont mieux. Pour moi et aussi pour l’équipe, maximiser tout le week-end, non seulement avoir de bons essais libres mais aussi terminer le week-end. J’ai marqué de bons points lors des deux dernières courses et il y a encore de la place pour l’amélioration pour continuer sur la lancée. Je pense qu’il y a plus à venir& rdquor;, a assuré l’Espagnol à Spielberg.

“La prévision pour ce week-end est qu’il pleut à l’entraînement, et j’en ai besoin pour ne pas aller directement dimanche”, a-t-il ajouté. Ferdinand, qu’il a abandonné lors de cinq de ses sept visites en Autriche. « Merci pour le rappel, cette fois je vais faire plus attention et essayer de voir le drapeau à damier. Mais c’est un bon circuit, c’est un tour très court, donc les qualifications sont assez compressées, tout le monde est à deux ou trois dixièmes de une seconde, ce sera donc un week-end dans lequel vous devrez le rendre parfait samedi et dimanche si vous voulez marquer des points, car ce sera une grille très uniforme “, a analysé l’Asturien.

« Avoir deux week-ends sur le même circuit pourrait changer un peu la façon dont les choses sont préparées, en particulier lors du deuxième grand prix. Après seulement un jour et demi d’essais en hiver, je pense que de nombreuses équipes utiliseront ces deux week-ends pour quelques expériences. sur la configuration de la voiture », a déclaré Alonso, qui aura ce week-end une nouvelle suspension avant sur son Alpine A521, différente de celle de son partenaire Esteban Ocon.