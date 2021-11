Alonso espère inverser les mauvais résultats au domicile de Real B à Gérone

20/11/2021 à 14:54 CET

L’entraîneur de la Real Sociedad B, Xabi Alonso, est convaincu que ce lundi son équipe pourra inverser les mauvais résultats à domicile lors du match contre Gérone et ajouter sa deuxième victoire à Saint-Sébastien contre l’équipe catalane, « qui sait ce qu’il joue, il a expérience et une grande équipe. «

« Cela fait longtemps que nous n’avons pas eu l’opportunité de donner une continuité à une victoire. Cette compétition est rude et cela nous coûte à domicile, mais nous concourons à l’extérieur et nous voulons inverser cette tendance pour mieux jouer devant nos supporters et gagner contre Gérone », a-t-il déclaré. Alonso lors de sa rencontre avec la presse avant la compétition.

Il a rappelé le bon match que la filiale de Txuriurdin a joué lors de la dernière journée à El Molinón, qui s’est terminé par une victoire, leur permettant d’atteindre l’engagement contre Gérone « avec de bons sentiments pour le bon football » qu’ils ont fait.

Son rival, après un mauvais départ, arrive en pleine phase de reprise et est un adversaire difficile qui « est sur la bonne voie ». « Mais les séquences, bonnes comme mauvaises, sont terminées », a déclaré l’entraîneur de Gipuzkoan, qui espère que le match de ce lundi sera « une occasion » de prendre « une joie » à Anoeta dont ils ont besoin.

Il a prédit un match similaire à celui de Molinón, car le Sporting, comme Gérone, sont des équipes « qui étaient récemment en première division, elles sont également restées proches de la montée et jouent bien ». « Ce sera un match difficile, même si nous ne pensons qu’à nous-mêmes et à obtenir un bon résultat devant nos fans à la fois », a-t-il déclaré.

Xabi Alonso ne sait pas quels joueurs pourront renforcer son effectif parmi ceux qui alternent la première équipe avec la seconde, si Beñat Turrientes, Pacheco ou Robert Navarro. Il a assuré que « jusqu’à dimanche » on ne saura pas sur qui il pourra compter.