Alonso est plus préoccupé par les limites de la piste du premier tour que par le laissez-passer COTA de Raikkonen · .

Fernando Alonso souhaite que la rencontre de demain entre les pilotes de Formule 1 et le directeur de course de la FIA, Michael Masi, explique pourquoi plusieurs de ses rivaux ont été autorisés à dépasser les limites de la piste au début du Grand Prix des États-Unis.

Le pilote Alpine s’est vivement plaint pendant la course d’un autre incident, lorsqu’il a été dépassé par Kimi Raikkonen à l’extérieur dans le même virage. Raikkonen a été autorisé à conserver la place, ce qu’Alonso pense toujours qu’il s’agissait d’une violation claire, mais il ne voit pas l’intérêt d’en discuter davantage.

« Lorsque vous passez à l’extérieur du circuit, vous abandonnez normalement la position », a-t-il déclaré. « Si nous apportons ce sujet à la réunion des pilotes, nous aurons la même réponse, nous ne l’apporterons donc pas.

« Je pense que si tu parles [about] football et vous prenez le ballon à l’intérieur de la surface avec vos mains, ce sera une pénalité, vous n’avez donc pas besoin de l’apporter à chaque match. Chaque fois que vous touchez le ballon avec vos mains dans la surface de réparation, ce sera un penalty, à chaque match. »

Alonso a déclaré qu’il souhaitait davantage de discussions sur la manière dont les pilotes sont autorisés à utiliser la zone de dégagement au début de la course, ce dont il s’est plaint auparavant, et est devenu un sujet de discussion après avoir coupé le virage deux lors du début du Grand Prix de Russie. .

« La réunion est demain donc je suis ouvert à écouter tout ce qu’ils veulent dire », a expliqué Alonso. « Mais c’est exactement ce que je ne veux pas [to] arriver. Je pense qu’il y a beaucoup d’autres choses dont nous devrions discuter lors de cette réunion, comme le premier tour. »

Plusieurs pilotes ont été écartés au premier virage lorsque la course a commencé. Le matin du Grand Prix, le contrôle de course a supprimé une série de « bordures de saucisse » à la sortie du virage qui étaient destinées à empêcher les pilotes de courir large.

Raikkonen est sorti de la piste en dépassant Alonso. « Ils ont enlevé les bosses à l’extérieur après le problème avec la F4 ou ailleurs, la voiture qui a démarré en dehors du premier virage, et il y avait trois ou quatre voitures qui étaient larges dans le premier virage », a déclaré Alonso. « J’adorerais donc parler de ces voitures comme nous en avons parlé à Sotchi. »

Les inquiétudes du pilote Alpine concernant le contrôle des limites de piste au début de la course sont apparues lors des deux courses en Autriche. Il a déjà discuté du sujet avec la FIA.

« Évidemment, les réponses sont toujours très constructives et très positives parce que nous voulons tous courir le plus équitablement possible », a-t-il déclaré. « Nous essayons de résoudre tous les problèmes car parfois ce n’est pas seulement la contribution des pilotes à la course elle-même, c’est juste la nature du circuit.

« A Sotchi, vous aurez toujours plus de problèmes que Silverstone ou différents circuits. Nous essayons de travailler ensemble pour une meilleure solution, alors voyons voir.

Il a déclaré qu’il était important pour la F1 de résoudre le problème afin que sa base croissante de fans puisse profiter de courses équitables.

« Il s’agit simplement d’essayer de faire une course équitable et de faire un bon spectacle pour les gens dans les tribunes et à la télévision », a déclaré Alonso. « Nous avons beaucoup de fans à travers le monde et nous avons vu à la course d’Austin à quel point c’était fantastique de voir les tribunes pleines de monde, et cetera. Alors vous essayez de mettre un spectacle juste pour tout le monde.

