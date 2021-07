Alonso est très content des progrès d’Alpine

in

14/07/2021 à 10h20 CEST

Alpine est l’une des équipes qui apporte le plus de changements à ses voitures. C’est en grande partie dû aux commentaires que Fernando Alonso donne avec ses impressions et ses besoins au volant de la voiture Renault. Cependant, l’asturien a expliqué que au début, il ne se sentait pas aussi à l’aise que maintenant. En grande partie à cause de problèmes liés à la direction de la voiture, qui n’était pas assez dure lors de l’exécution des virages.

Cela semble changer, quelque chose qui ne doit pas être étrange du tout, plus si nous prenons en compte que Alonso est l’un des grands pilotes de l’histoire, ce qui signifie que l’Asturien est une voix très appréciée pour ses conseils incroyablement positifs.

Apparemment, Alpine a pris en compte ces conseils, ce qui signifie que la direction a été durcie pour que Fernando puisse prendre plaisir à conduire, ce qui a fini par catalyser une augmentation des meilleurs résultats lors des derniers grands prix. Ainsi, Fernando Alonso et Alpine semblent faire une bonne équipe.