“Alonso est un leader: il apporte de la demande et de l’ambition”

17/05/2021 à 11:36 CEST

Après un début de saison avec quelques doutes car ils n’étaient pas au même niveau qu’en 2020, les améliorations apportées à l’A521 commencent à fonctionner et Alpine est plus proche de McLaren et Ferrari. Luca de Meo, Directeur exécutif du groupe Renault, il est satisfait de la progression de l’équipe de Formule 1 et blâme largement Fernando Alonso pour le succès, car il considère que plus que jamais, l’expérience est un diplôme.

De Meo assure qu’Alonso remplit parfaitement le rôle de leader qu’il a demandé quand il a rejoint l’équipe après deux ans d’absence de Formule 1. L’objectif est de poursuivre les grandes étapes que Renault a franchies en 2020 jusqu’à aujourd’hui pour devenir une grande équipe à partir du changement de règlement 2022.

“Evidemment, Fernando apporte toute l’expérience qu’il a, mais aussi la demande et l’ambition. C’est une personne dont nous savons tous à quel point il est exigeant. En début de saison, je lui ai demandé d’avoir le rôle de leader au sein de la se porte très bien », déclare le responsable du groupe Renault, qui à l’époque était le grand partisan de la signature de Ferdinand.

“Estaría contento si lográramos algunos podios y algo más en comparación al año pasado. Pero lo que más feliz me hace es ver a un equipo muy sólido y ver una progresión. Lo que la gente no ve, quizá se vea el próximo año, es Quoi si nous nous préparons et trouvons des solutions pour 2022, nous pouvons être vraiment compétitifs “, De Meo conclut en mots pour Sky F1 Italia.