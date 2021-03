« Alonso est un stimulant pour tout le monde »

14/03/2021 à 10:42 CET



Le directeur sportif d’Alpine, Davide Brivio, a salué pour les microphones SkyTV Italia son arrivée en Formule 1 après près de trois décennies en MotoGP, avec Valentino Rossi et après Suzuki. Il parle également de Fernando Alonso, qu’il dit « comme un grand encouragement pour tout le monde dans l’équipe ».

«Avant de venir chez Alpine, j’ai posé des questions sur l’organisation. En F1, avec autant d’équipes, j’étais curieux de comprendre comment tout se passe et comment préparer une voiture, ce qui est compliqué, mais je dois dire que dès mon arrivée, j’ai commencé à voir et à comprendre ce qui pouvait être fait. . Il y a beaucoup à apprendre, l’expérience ne s’acquiert pas en peu de temps », explique-t-il. Brivio.

« Ils m’ont habillé de noir mais la couleur est toujours bleue (comme Suzuki). J’ai été bien accueilli, j’essaie de me familiariser avec le support et l’équipement. Je stocke beaucoup sur mon ‘disque dur’. La technologie derrière ça et l’organisation C’est aussi très intéressant. Sans aucun doute, la F1 est une bonne aventure », dit-il.

«Je n’ai pas beaucoup de temps, même si j’arrive dans une équipe bien organisée et expérimentée. J’arrive avec respect pour ce que nous avons fait jusqu’à présent et comment ils travaillent ici. Ingénieurs, mécaniciens et toute l’équipe, c’est agréable de travailler Et pour l’instant je vois, on va comprendre comment s’améliorer tous ensemble. On est là pour voir comment faire de mieux en mieux & rdquor;, assure le team manager italien.

«J’apporte mon expérience d’un point de vue humain et de groupe au MotoGP. Il s’agit de motiver et de se fixer des objectifs. Je pense que ce sont des points communs avec la F1 pour générer de la crédibilité. On verra si je l’obtiens, j’ajoute.

Sur le rôle d’Alonso chez Alpine et à son retour en F1 à 39 ans, Brivio souligne que «j’ai travaillé avec de jeunes cavaliers qui voulaient apprendre et acquérir de l’expérience. C’était un peu comme élever un enfant et c’était intéressant. Avec Alonso, par contre, nous sommes confrontés à un profil différent, mais il a de grandes motivations. Le fait d’être de retour dans Ce sport, qui est le plus difficile de la scène du sport automobile, explique sa motivation. Rejoindre cette équipe sera bon pour lui, il est très exigeant avec lui-même et avec l’équipe. Il peut pousser tout le monde à donner C’est un grand encouragement. Il sera de notre responsabilité de lui donner un paquet capable d’exprimer son potentiel.