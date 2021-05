Alonso et sa «stratégie suicide» à Barcelone

09/05/2021 à 17:47 CEST

Fernando Alonso il n’a pas réussi à atteindre son objectif de terminer dans la zone des points pour la troisième course consécutive et a chuté à la 17e place au Grand Prix d’Espagne. L’Espagnol a débuté dixième sur la grille après être entré en Q3 hier, et a défendu la position bec et ongles tout au long de la course, bien que sa stratégie risquée à l’arrêt l’ait finalement condamné. Malgré tout, il est arrivé souriant à son rendez-vous avec les micros DAZN et a analysé sa prestation en “positif”.

«C’était ma stratégie d’avoir Russell derrière parce qu’avec le DRS de Russell, nous avons gardé tout le groupe qui est venu avec une nouvelle roue derrière. Je voulais l’avoir une seconde mais pas trop près non plus. Quand j’ai vu que Russell était dépassé, j’ai déjà dit: “Eh bien, maintenant nous sommes déjà des fruits mûrs, nous sommes sur le point de tomber”. Mais bon. C’était une stratégie quelque peu suicidaire, essayer d’attraper un point. Et bien, quand ça ne sort pas et qu’on perd un point ça ne fait pas trop mal, mais il faut travailler vers le suivant, surtout en position de grille, car si vous allez un peu plus haut, vous évitez beaucoup de ces problèmes », a résumé Alonso.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

«J’avais le parc d’attractions derrière moi. Tout le monde était là. Avec 20 tours à faire, nous avons décidé de ne pas nous arrêter et de continuer jusqu’à la fin sachant qu’ils allaient être des tours avec beaucoup d’action. Donc c’était ça. Au final, pendant 5 ou 6 tours, nous n’avons pas gardé ce point. Aller si loin en arrière a un peu compromis la course depuis le début ”, a-t-il ajouté. Ferdinand.

Le double champion d’Espagne, qui continue à “apprendre” à chaque course après deux ans d’absence du “grand cirque”, a choisi de s’arrêter à trois tours à faire pour continuer à étudier l’équilibre de l’Alpine dans des conditions différentes: j’ai marqué pas de points car nous n’étions pas dans le top 10, mais nous voulions aussi voir comment la voiture gérait les pneus. Je pense que ces 3 derniers tours étaient valables pour voir que nous n’avions pas non plus le bon équilibre avec les doux. Au final je pense que ça a été un week-end positif en termes de feeling avec la voiture, vous voyez que la voiture s’est bien passée au Portugal et à Barcelone nous allions bien aussi, mais bon, cela ne veut pas dire que nous manquions de travail pour faire, dans mon cas encore plus pour essayer d’être plus élevé. Tout à son temps”.