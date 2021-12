Alonso et Sainz font leurs adieux à la saison à Abu Dhabi

15/12/2021

Le pilote de carrière Ferrari en F2 Robert Schwartzman, Il a été le plus rapide à l’issue de la deuxième journée d’essais post-saison sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi. Le Russe était le seul junior sur la piste, alors que les autres équipes alignaient leurs jeunes lundi. En outre, Schwartzman a conduit la seule voiture de 2021, la monoplace Haas, car le reste des équipes a utilisé des voitures « mules » modifiées avec les nouveaux pneus Pirelli de 18 pouces qui équiperont les voitures 2022 du nouveau règlement sportif de la Formule 1.

Schwartzman a clôturé la journée avec un chrono de 1 : 25,348, près d’une demi-seconde derrière Lando Norris (McLaren). Pour sa part, George Russell, au volant de la Mercedes W10 2019, a commandé Séance du mercredi matin pour son deuxième jour en tant que pilote officiel Mercedes.

Carlos Sainz (Ferrari) et Fernando Alonso (Alpine) ont été deux des pilotes les plus actifs lors des essais de Yas Marina. le madrilène, qui a terminé la saison avec une troisième place sur le podium au GP d’Abou Dhabi dimanche dernier, a bouclé un total de 151 tours de piste avec la Ferrari et a terminé sixième.

Obtenir ces tours 💪 @ Carlossainz55 #essereFerrari 🔴 # F1Testing pic.twitter.com/ZyRvnoggQY – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 15 décembre 2021

Alonso, dixième de la Coupe du monde 2021, après deux ans d’absence du « grand cirque », il a parcouru 148 tours pour récolter un maximum d’informations sur le nouveau Pirelli afin de transférer ces données vers le simulateur pendant l’hiver. L’Asturien s’est classé septième dans le test.

Dernier jour de 2021 ! @Alo_oficial #F1Testing pic.twitter.com/FCFLl2EtSo – Alpine F1 Team (@ AlpineF1Team) 15 décembre 2021

Lors des tests à Abu Dhabi, McLaren a surpris en testant un système d’éclairage à LED sur les enjoliveurs arrière, les deux mardi avec Ricciardo et mercredi avec Lando Norris. « C’est juste une idée d’utiliser les roues également à des fins de marketing, car le logo d’un sponsor apparaîtrait ou montrerait tout type de message », a expliqué le patron de Pirelli F1, Mario Isola.

F1 | McLaren esegue teste son système led luci sui copriruota posteriori https://t.co/jzjJf37XYP – F1inGenerale (@ F1inGenerale_) 15 décembre 2021

La basse saison tirera définitivement le rideau, même si ce jeudi plusieurs de ses protagonistes sont cités au Gala des Prix de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). En février 2022, la nouvelle ère de la F1 débutera dans le Circuit de Barcelona, ​​​​première étape de la pré-saison, du 23 au 25, avec Bahreïn (11-13 mars).

Temps

Test d’Abou Dhabi, jour 2 :

1. Robert Shwartzman (Haas VF-21) 1.25.348 (130 tours)

2. Lando Norris (McLaren MCL35M *) 1.25.809 (103 v)

3. Sebastian Vettel (Aston Martin AMR21*) 1.26.379 (134 v)

4. George Russell (Mercedes W10 *) 1.26.404 (82v)

5. Pierre Gasly (AlphaTauri AT01*) 1.26.451 (149 v)

6. Carlos Sainz (Ferrari SF90*) 1.26.706 (151 v)

7. Fernando Alonso (Alpine / Renault RS18 *) 1.26.940 (148 v)

8. Guanyu Zhou (Alfa Romeo C38*) 1.27.850 (159 v)

9. Sergio Perez (Red Bull RB15 *) 1.27.991 (118 v)

10. Pietro Fittipaldi (Haas VF-19 *) 1.28.622 (123 v)

* Voitures modifiées pour les tests de pneus Pirelli 18 pouces