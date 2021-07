Alonso fait de la « magie » et remet Silverstone sur ses pieds

17/07/2021 à 20h29 CEST

Fernando Alonso Il a fait lever les plus de 120 000 fans qui ont rempli ce samedi les tribunes du circuit de Silverstone pour assister en direct à la première course qualificative pour le sprint de Formule 1. Sa performance mémorable a été choisie comme le « moment du sprint », c’est-à-dire, le meilleur moment de cette course expérimentale que la F1 a inaugurée en Grande-Bretagne et qu’elle envisage d’introduire à l’avenir.

Alonso a encore fait de la « magie » et a dépassé six voitures dans le premier tour, après un départ spectaculaire. Le double champion d’Espagne est sorti avec un couteau, chevauchant la gomme tendre Pirelli pour essayer d’être très rapide dès le départ et le gérer pendant 17 tours. La plupart sont sortis avec le milieu, à l’exception de Bottas, Ocon et Raikkonen, qui ont choisi la même stratégie que Fernando mais, contrairement à lui, n’ont pas avancé.

Il a d’abord dépassé Sainz, puis Russell et dans le freinage le plus fort, il était associé à la McLaren et Norris de Ricciardo ainsi qu’à la Red Bull de Checo Pérez. Il les a tous dépassés et a bouclé le premier tour de la course en cinquième position, après être parti onzième.

je ne me lasserai jamais de regarder ça De P11 à P5 au départ de la course C’est MAGIC @alo_oficial # AlpineF1Team #BritishGP pic.twitter.com/8hOBK1TBii – Mises à jour Alpine F1 (@startonpole) 17 juillet 2021

Norris a fini de le surpasser ainsi que Ricciardo, mais Alonso Il a réussi à contenir les attaques de Vettel et a terminé septième, position qu’il occupera ce dimanche sur la grille de départ de la course principale du week-end. Une récompense bien méritée.

C’est pour le garder. C’est à voir encore et encore. DÉPART LÉGENDAIRE DE FERNANDO ALONSO La magie est de retour 🌟 # F1Sprint 🔥 # BritishDAZNF1 🇬🇧 pic.twitter.com/jleiQd9HVY – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 17 juillet 2021

“Oui, c’était un départ très agressif, de la 11ème à la 5ème. Ensuite, nous étions un peu hors de position en cinquième position, nous étions trop lents et nous avons dû laisser les McLaren aller un peu et nous concentrer davantage sur Sebastian. Nous sommes partis 7ème demain matin. , dans un classement normal nous partirions 11ème, donc je pense que c’était bien », a-t-il évalué Alonso sur les microphones DAZN F1.

“A Bakou, je me souviens avoir dépassé Carlos et Gasly à l’intérieur et dans les deux en Autriche également plusieurs voitures à l’intérieur. Je ne sais pas, nous avons plus de confiance dans le premier virage que certains de nos rivaux, nous profitons généralement de Puis dans les trois ou quatre premiers virages il y a eu beaucoup d’action et on a récupéré pas mal de positions”, a poursuivi Ferdinand.

“Après, nous étions un peu en dehors de ce que nous devions être et nous avons un peu souffert, aussi les pneus rouges à la fin ont eu plus de dégradation et nous avons dû endurer. Mais pour demain, nous regagnons une certaine position dans cette Q4 que j’appelle, car c’est comme une séance plus qualificative. J’en suis content. J’ai fait un bon chrono dans le premier tour et ensuite assez régulier. Pour toi c’était une course de sprint et pour moi c’était un marathon, car cette course ne s’est pas terminée avec autant me défendre », a conclu l’Asturien, qu’il est clair que son Alpine souffre sur cette piste : « Normalement nous avons peu d’énergie, sur ces longs circuits nous souffrons beaucoup. Quand nous avons une voiture rapide derrière nous, dans les lignes droites nous ne pouvons pas nous défendre.”