Alonso fera une démonstration de la voiture Alpine F1 avant les 24 Heures du Mans · .

Au sommaire : La préparation des 24 Heures du Mans de ce week-end mettra en vedette le double vainqueur Fernando Alonso au volant d’une F1 aux couleurs alpines.

En bref

Alonso fera une démonstration de la voiture Alpine F1 au Mans Les 24 Heures du Mans de ce week-end comprendront un défilé spécial de voitures Alpine dans le cadre des cérémonies d’avant course, dont Fernando Alonso au volant d’une voiture F1.

Les organisateurs du Mans ont révélé que la marque française sera célébrée avant la course avec un défilé spécial incluant Esteban Ocon dans une voiture Alpine A110 GT4.

Alonso est double vainqueur des 24 Heures du Mans, ayant remporté les éditions 2018 et 2019 de la célèbre course d’endurance pour Toyota, aux côtés de Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi. Alpine a remporté son tout premier Grand Prix sous le nom du constructeur français lorsque Esteban Ocon a remporté une victoire éclatante au Grand Prix de Hongrie avant la pause estivale.

Norris et Ricciardo souhaitent tous deux participer à l’Indy 500 à l’avenir – Brown

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a déclaré que les deux pilotes McLaren F1, Lando Norris et Daniel Ricciardo, souhaitaient participer à l’Indy 500 à un moment donné de leur carrière.

« Ils aimeraient tous les deux le faire, mais ils sont très concentrés sur la Formule 1 », déclare Brown. Alors que McLaren a récemment augmenté sa participation dans son équipe McLaren SP IndyCar, Brown note que l’équipe a un lien unique avec IndyCar parmi les équipes de F1 actuelles.

« Je pense que c’est excitant, le paddock de Formule 1 aime vraiment l’IndyCar. Je sais que le paddock IndyCar aime beaucoup la Formule 1. Je pense donc que c’est quelque chose d’unique pour notre équipe de course. Donc rien dans l’immédiat. Mais nous verrons.

