Alonso fête ses 40 ans avec plus d’une demi-vie sur la crête de la vague

Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1, fête ses 40 ans ce jeudi ; dont plus de la moitié vivaient sur la crête de la vague. Il le fêtera, presque comme à son habitude, sur le Hungaroring, berceau du Grand Prix de Hongrie : la piste où il a signé le premier de ses 32 triomphes – les 32 que l’Espagne a comptés tout au long de son histoire – dans la catégorie reine ; dans laquelle il débute à 19 ans, à bord d’un Minardi.

Juste un pilote de F1 Kimi raikkonen (Alfa Romeo), le dernier champion du monde (2007) de Ferrari – une équipe dans laquelle ils ont coïncidé, dans la deuxième étape du Finlandais rouge -, qui aura 42 ans en octobre, est plus âgé que le brillant pilote asturien ; que ce mois-ci, dans une interview avec . lors du Grand Prix d’Autriche, il a déclaré que ce qui compte vraiment dans le sport automobile “n’est pas l’âge, mais le chronomètre”. Quelque chose qui continue d’être clair chaque week-end de course.

Après son année de rookie, le pilote d’Oviedo en a passé une autre en tant que testeur Renault ; Et lorsque l’équipe de France a décidé de lui confier un volant, il n’a fallu que deux Grands Prix pour devenir – en Malaisie et en 2003 – le plus jeune de l’histoire à partir de la pole et à monter sur le podium (à Sepang, où il a terminé troisième ). Dans une campagne dans laquelle il battra également le record de précocité en réalisant le meilleur tour et en remportant une course (précisément en Hongrie). Chose qu’un Espagnol n’avait jamais réalisé et que, à ce jour, lui seul a répété : 31 autres fois.

Jusqu’à en ajouter 32, le double champion du monde asturien s’est imposé 17 fois (en deux étapes) avec Renault ; quatre avec McLaren et onze autres avec Ferrari, l’équipe la plus récompensée de l’histoire – pour laquelle son compatriote court désormais Carlos Sainz-. Le dernier, à Barcelone, lors du Grand Prix d’Espagne 2013. Avant de boucler un deuxième tour avec l’équipe de Woking et de dire au revoir à la Formule 1 en 2018.

Après deux années au cours desquelles il a relevé de nouveaux défis, il est revenu en F1 avec Alpine, le nom sous lequel Renault a été renommé, l’équipe avec laquelle il a capturé, aux mains de l’incontournable patron de l’équipe italienne. Flavio briatore, ses deux titres (en 2005 et 2006). Avec ceux qui ont mis la cerise sur le travail accompli par son père, José Luis: l’homme qui a su élever un fils tout en forgeant un champion.

Après avoir remporté les 24 Heures du Mans (en France, deux fois), le Championnat du Monde d’Endurance -avec Toyota- ; et les 24 Heures de Daytona (États-Unis) ; et essayez, provoquant une impression très agréable, dans le rallye Dakar; Alonso retourné à son habitat naturel. Et, avec une voiture non victorieuse, elle continue de défrayer la chronique grâce à une mise en scène magistrale.

Peu importe que cette année, de rééducation, occupe la onzième place d’une Coupe du monde pour laquelle ils se battent, « hache à la main », les Néerlandais Max verstappen (Red Bull) et le septuple champion d’Angleterre Lewis Hamilton (Mercedes). Alonso ne cesse d’être présent dans toutes les chroniques ; et il reste le sujet d’innombrables titres.

Surtout après les spectacles qu’il a tant donnés à Bakou, où il a progressé de quatre places dans le dernier tour pour terminer sixième ; comme à Silverstone. Là où il a épaté le staff il y a deux week-ends, avec un premier tour stratosphérique en qualifications grâce à un test de sprint de tous les temps ; dans lequel il a avancé de six places – du onzième au cinquième – dans les premiers virages.

Sa performance méritait les éloges de l’ingénieur anglais Ross musclé, actuel directeur sportif de la Formule 1, et toute une institution dans la catégorie reine, dans laquelle son nom est lié, entre autres, à celui de l’Allemand Michael Schumacher, avec celui qui a célébré les sept titres qu’il a égalés l’an dernier Hamilton. vigueur -qui a également remporté une coupe du monde (2009) avec l’anglais Bouton Jenson– Il a dit que des expositions comme celles de Alonso vaut bien le prix d’entrée.

Trois fois vice-champion du monde et avec 97 podiums en Formule, dans laquelle il compte 22 pole positions et 23 meilleurs tours, de Alonso tout a été dit et écrit.

Tout?

Ne pas. Ferdinand Il insiste sur le fait que ce n’est pas le cas ; Et il le démontre en optimisant magistralement chaque week-end de course toutes les ressources de son Alpine, la septième voiture sur la grille, selon sa position dans le Championnat du monde des constructeurs. Avec quoi, le maximum qu’il pouvait opter -pour cette règle de trois- est la treizième place. Et avec lequel, pour le moment, il est onzième du concours, avec 26 points : seulement quatre de moins que le quadruple champion d’Allemagne Sebastian vettel, qui conduit une Aston Martin.

“Alonso il est toujours le meilleur sur la grille », a récemment déclaré le Brésilien Emerson Fittipaldi, un autre double champion du monde (1972 et 74), dont il bat le record de jeunesse Ferdinand quand, à 24 ans, il est proclamé champion du monde pour la première fois. Détrôner le « Kaiser », dont Hamilton a égalé les sept couronnes l’année dernière : être nommé « Sir » par la reine Elizabeth d’Angleterre.

En attendant que le nouveau règlement de l’année prochaine lui accorde, au moins, la possibilité d’aspirer au 100e podium et d’ajouter une nouvelle victoire, Ferdinand il s’amuse, comme il l’a avoué à Efe à Spielberg. Bien que la star asturienne ne soit pas revenue juste pour s’amuser. Il l’a fait parce qu’il veut encore gagner : son verbe préféré.

Figure incontestée – également en raison de sa condition de pionnier des succès, dans sa spécialité – dans l’histoire du sport espagnol, Alonso il n’a jamais laissé froid personne. Et pas mal de ceux qui ne le connaissent pas, même ceux qui ne suivent même pas les compétitions auxquelles il participe, ont aussi un avis sur lui.

L’un des « mantras » récurrents de ses détracteurs est qu’il n’est pas d’accord avec ses collègues. C’est faux. Ses relations avec la plupart d’entre eux ont toujours été bonnes. Actuellement, il partage des heures de ‘play station’ avec son voisin de garage, le Français Esteban Ocon. Et dans l’interview susmentionnée avec Efe, Alonso souligné qu’avec Hamilton, son antagoniste par excellence en ce 2007 pour l’oubli (celui des débuts de Lewis) – dans laquelle McLaren a “jeté” deux Coupes du monde qu’il aurait remportées avec la casquette – les problèmes n’étaient pas avec l’Anglais, “mais avec l’équipe”.

Leur relation avec la presse est, au mieux, celle d’une juste réciprocité. Il ne recule pas devant les questions et n’exige pas de questionnaire préalable avant de donner des interviews (contrairement aux autres stars de la F1). Il va droit devant. Et il est même capable de surprendre le journaliste hospitalisé avec un tendre message d’encouragement dans les moments difficiles.

En tant que pilote, il a un don dans lequel se rejoignent une tête privilégiée, des mains d’or et un pied qui n’ont d’autre mission que de toujours mettre la pédale au métal. Et peu savent comment développer une voiture comme lui.

Ferdinand Il fête ses 40 ans. Et il en a encore bien d’autres pour commander les émotions de centaines de milliers de ses compatriotes et fans du monde entier qui reconnaissent son immense talent. Alonso cela ne leur fait jamais défaut.