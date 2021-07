Alonso frustré par la sortie de la Q2 après un tour “désordonné”

Au sommaire : Fernando Alonso dit que le vent et le trafic l’ont empêché de se classer parmi les 10 premiers lors des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne.

En bref

Alonso frustré par le vent et le trafic en Q2Alonso a déclaré qu’il n’avait pas réussi à se qualifier pour la Q3 à Silverstone en raison d’un mauvais positionnement en piste et des conditions venteuses qu’il a connues.

“C’était difficile, il y avait du vent là-bas”, a-t-il expliqué. « Je pense que nous avions un peu plus de rythme dans la voiture, mais le trafic n’était pas une chose facile à gérer aujourd’hui.

« La première manche en Q2, nous étions un peu en décalage avec les autres voitures et lors de la deuxième manche, le tour final était un peu désordonné.

« Donc c’est comme ça, ça n’a probablement pas beaucoup changé [about] notre position finale. Il [would have been] agréable d’être en Q3 et malheureusement, nous ne l’étions pas.

Piastri réalise un tour fulgurant pour décrocher sa première pole en F2

Oscar Piastri a décroché la pole des qualifications de Formule 2, la première pole position de Renault junior depuis son passage en F2 cette saison.

Le format de la Formule 2 signifie que Piastri partira dixième de la première course de sprint demain, avec la pole pour cette course prise par Christian Lundgaard via la grille inversée. Piastri assumera sa pole position dimanche, pour la course de fond de Formule 2 qui rapporte le plus de points.

S’exprimant après les qualifications, Piastri a déclaré que sa stratégie de samedi consisterait par conséquent à maximiser les deux courses. « Je pense que le premier objectif est toujours de rester dans le top 10 pour être dans la grille inversée. Nous verrons à quoi ressemblera notre rythme de course demain.

« En général, ça a été fort tout au long de l’année et je pense que notre rythme ce week-end a été assez fort aussi. Espérons que nous pourrons gagner quelques places, mais avec ce format, vous pouvez largement compenser si vous terminez dans le top dix. Donc, l’objectif est de ne pas prendre de risques inutiles et j’espère que nous gagnerons quelques places. »

Powell en pole pour la deuxième fois de la saison 2021

Alice Powell a remporté la pole position de la course W Series à Silverstone, battant Fabienne Wohlwend d’un peu plus de trois dixièmes et demi de seconde. Les deux temps se sont échangés tout au long de la séance, Powell parvenant à réaliser son meilleur tour dans les trois dernières minutes de la séance de qualification d’une demi-heure des W Series.

Le leader des points et champion en titre Jamie Chadwick commencera troisième, avec à ses côtés sa rivale pour le titre de 2019, Beitske Visser. Il s’agit de la deuxième pole position de Powell de la saison, après qu’elle ait converti sa première en une victoire sans drapeau lors de la première manche autrichienne de la W Series.

Abbi Pulling, qui faisait ses débuts en W Series, s’est classée huitième lors de sa première séance de qualification au volant d’une F3.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Bien ou mal, conduire à @SilverstoneUK ce matin pour voir des campings pleins et des drapeaux faits maison flottant au vent remue quelque chose dans le cœur… Tellement heureux de vous revoir fans #BritishGP – Jack Aitken – 한세용 (@JaitkenRacer) 15 juillet 2021

Quel sentiment… votre soutien était autre chose aujourd’hui ! On a fait ça ensemble. Merci. 🇬🇧❤️ – George Russell (@GeorgeRussell63) 16 juillet 2021

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Le patron de la Formule 1, Ross Brawn, affirme que l’hydrogène pourrait être le futur carburant (BBC)

“‘Peut-être que l’hydrogène est la voie que la Formule 1 peut emprunter où nous gardons le bruit, nous gardons l’émotion mais nous passons à une solution différente’, a déclaré Brawn à la BBC.”

Le Heineken London E-Prix de Formule E sera diffusé en direct sur Channel 4, les 24 et 25 juillet (Formule E)

“Channel 4 offrira une couverture en clair aux fans du Royaume-Uni sur le retour de la Formule E à Londres pour un premier E-Prix dans la ville depuis la visite de 2016 à Battersea Park. Menées par Vernon Kay, les deux courses de Londres seront diffusé en direct sur Channel 4, ainsi que disponible via sa plateforme de streaming à la demande All4.”

McLaren Group Limited annonce un nouvel investissement en actions de 550 millions de livres sterling renforçant considérablement la structure du capital et alimentant des plans de croissance durable à long terme (McLaren)

« De nouveaux investisseurs, des fonds gérés par les groupes de capital-investissement et de crédit d’Ares Management Corporation et le Fonds d’investissement public (PIF), se sont engagés à investir un total de 400 millions de livres sterling dans McLaren Group Limited sous la forme d’actions privilégiées et de bons de souscription, apportant capital ainsi qu’une expertise financière et stratégique importante à McLaren”

Mauvais temps au Circuit Spa-Francorchamps (Circuit Spa)

« La piste elle-même n’a pas été impactée mais ses abords ne nous permettent pas d’assurer que la journée de piste prévue aujourd’hui puisse se dérouler dans les conditions de sécurité nécessaires aux activités de sport automobile : des arbres risquent de tomber, des clôtures de sécurité doivent être remplacées et le l’infrastructure numérique pour la sécurité des voies doit être remise en état d’exploitation.”

Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d'horizon ., veuillez l'envoyer via le formulaire de contact.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 50 ans aujourd’hui, Jackie Stewart remportait la victoire à domicile à Silverstone, dépassant largement ses rivaux au classement des points.

