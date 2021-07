Alonso : Hamilton doit accepter le choix du pilote de Merc

in

Lewis Hamilton “acceptera simplement” celui que Mercedes décidera de mettre dans l’autre voiture la saison prochaine, Fernando Alonso doutant que le Britannique ait son mot à dire.

Mercedes a confirmé Hamilton pour les saisons 2022 et 2023 de F1, le champion du monde en titre mettant sur papier un nouvel accord de deux ans.

La seule question qui reste à répondre est qui sera son coéquipier ?

Bien que ce soit Valtteri Bottas depuis 2017, les spéculations selon lesquelles George Russell remplacera le Finlandais se multiplient.

Selon l’ancien pilote devenu expert Martin Brundle, il ne serait pas “surpris” si Mercedes confirmait la promotion de Russell dès ce prochain Grand Prix de Grande-Bretagne.

Mais alors que certains commentateurs se demandent si Hamilton voudrait que Russell soit son coéquipier, Bottas ayant prouvé à maintes reprises qu’il est un solide pilote numéro deux, Alonso doute que Hamilton ait son mot à dire sur la question.

“Je pense que comme tout le monde, un conducteur n’a pas la possibilité de choisir qui est son partenaire”, a-t-il déclaré au quotidien espagnol AS.

« Vous l’acceptez simplement.

“Il n’y a jamais de problème dans ce sens, même si je ne connais pas la situation qu’ils ont chez Mercedes, et je ne suis pas non plus intéressé.”

Alonso a eu l’occasion de regarder Russell en action de près alors que les deux se disputaient la dixième place au Grand Prix d’Autriche, Alonso prenant le dessus sur le pilote Williams en fin de course.

L’Espagnol a été très élogieux envers le Britannique de 23 ans qui lui a refusé un premier point en tant que Williams.

“Nous savons que ce n’est pas un package compétitif”, a déclaré Alonso. “C’est mieux cette année mais pas lors des deux dernières, et je pense qu’il mettait quelque chose de spécial chaque week-end et c’était agréable à regarder à la maison.

“C’est quelque chose qui vous impressionne toujours.

« Quand j’ai vu avec qui je me battais pour la 10e place, j’espérais que ce serait n’importe qui d’autre que George !

“Mais j’ai pu mieux le défier parce que j’avais de meilleurs pneus et une meilleure accélération. Mais je sais qu’il aura plus de chances à l’avenir.

