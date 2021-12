Alonso : Hamilton est un peu perdu, il s’est isolé

Fernando Alonso et Lewis Hamilton ne figurent peut-être pas sur les listes de Noël de l’autre, l’Espagnol affirmant récemment que Hamilton est un peu perdu.

La première interaction des deux pilotes de Formule 1 n’a pas été pour le moins positive, car ils étaient coéquipiers chez McLaren en 2007, Alonso déjà double champion de F1 et Hamilton une recrue très appréciée.

Qu’il suffise de dire que leur saison ensemble à Woking a été acrimonieuse, les deux se battant pour le statut de leader au sein de l’équipe, ce qui a permis à Kimi Raikkonen de leur arracher la couronne des pilotes d’un point alors que la paire de chamailleries a terminé la saison même sur des points. McLaren a obtenu le titre des constructeurs cette année-là. Alonso a quitté McLaren après cette seule saison.

À la suite de sa saison de retour avec Alpine où il a terminé dixième au classement général des pilotes, après avoir décroché une impressionnante troisième place au GP du Qatar, Alonso a évoqué la saison 2007 dans une interview avec Finetwork.

« A cette époque, il [Hamilton] n’était pas si mal. Ensuite, il était une recrue, il a empiré avec les années », a-t-il plaisanté.

Mais a ajouté: «Maintenant, je vois qu’il est un peu perdu. Il y a toujours des méchants et des gentils, ça fait partie du sport », a expliqué le pilote Alpine.

Hamilton s’isole

Bien qu’il soit dans une voiture de milieu de terrain, Alonso s’est retrouvé à se battre avec le septuple champion du monde en Hongrie cette année, alors que ce dernier se battait dans le peloton après une stratégie de pneus bâclée par Mercedes.

Alonso a défendu de toutes ses forces contre la Mercedes n°44, donnant à son coéquipier Esteban Ocon suffisamment de répit pour remporter sa première course – également celle de son équipe sous le couvert alpin – en F1, Hamilton manquant de tours pour se battre pour la victoire.

Interrogé sur la relation actuelle qu’il entretient avec Hamilton, s’il y en a une, Alonso a répondu : « Pas vraiment, il n’a de relation avec personne.

« Il s’est isolé ces dernières années. Il est dans le monde de la mode, il porte des vêtements étranges », a plaisanté la femme de 40 ans.

Du déjà vu pour Hamilton en 2022

En 2022, Hamilton pourrait se retrouver dans la même position qu’Alonso en 2007, le dernier protégé de Mercedes, George Russell, rejoignant le champion chez Mercedes en remplacement de Valtteri Bottas ; un cas où le jeune pistolet affrontait le champion établi.

Tout le monde peut deviner comment Russell se comporte dans son nouvel environnement, mais il a donné au monde un aperçu de ce qu’il peut faire dans une Mercedes au GP de Sakhir 2020, lorsqu’il a remplacé Hamilton, frappé par Covid.

Russell s’est qualifié deuxième après avoir couru Bottas de si près, et était parti pour une victoire pendant la course, seulement pour être refusé par Mercedes laissant tomber le ballon avec les arrêts aux stands, et une crevaison de pneu plus tard.

Alors, le jeune coureur ralentira-t-il les choses ou se battra-t-il pour la suprématie au sein de l’équipe dès le départ ?

Une autre question qui demeure, concernant l’avenir de Hamilton, alors que les commentaires du patron de Mercedes Toto Wolff ont déclenché des spéculations sur l’avenir de son pilote vedette lorsqu’il a déclaré que Hamilton était « désillusionné », après la façon dont il a perdu le titre contre Max Verstappen cette année à Abu Dhabi. .

« J’espère vraiment que Lewis continuera à courir parce qu’il est le plus grand pilote de tous les temps », a été la réponse de l’Autrichien à une question sur la volonté d’Hamilton de courir en 2022.

« En tant que coureur, son cœur dira que je dois continuer parce qu’il est au sommet de son art », a-t-il ajouté. «Mais nous devons surmonter la douleur qui lui a été causée dimanche.

« C’est un homme avec des valeurs claires », a insisté Wolff.

Hamilton concourra en 2022

La branche italienne de Motorsport a annoncé mercredi que Hamilton serait en fait une course en 2022, le site Web affirmant qu' »aucune annonce officielle » ne serait faite, mais que la décision de l’as de Mercedes n’avait été que « chuchotée à l’oreille de Toto. Wolff » comme l’Autrichien et haut gradé de Daimler AG « voulait des certitudes rapidement pour éviter de revivre une situation que l’équipe avait déjà vécue en 2016 avec Nico Rosberg ».

Le PDG de F1 Stefano Domenicali a été le dernier à soutenir Hamilton pour un 2022, commentant à La Gazzetta dello Sport à ce sujet après avoir reçu le trophée Lorenzo Bandini mardi.

« Lewis Hamilton? Je suis sûr qu’il va recharger ses batteries et revenir avec encore plus d’envie qu’avant de remporter le huitième titre mondial », a insisté le F1 Chief.