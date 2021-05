Alonso: Hamilton va de mieux en mieux à chaque fois

Sir Lewis Hamilton a célébré samedi une 100e pole position record en Formule 1 en Espagne et l’ancien coéquipier Fernando Alonso s’attend à bien plus.

L’Espagnol, qui a fait équipe avec Hamilton chez McLaren lors de la première saison sensationnelle du Britannique en 2007 qui s’est terminée avec le niveau de paire aux points, a fait l’éloge du sept fois champion du monde de Mercedes.

«Ce ne sera pas le dernier, ce nombre ne fera qu’augmenter», a déclaré Alonso, un double champion qui revient avec Alpine, propriété de Renault, à l’âge de 39 ans et après deux ans de course ailleurs.

«Je pense que c’est un exploit incroyable qui montre à quel point Lewis est bon, non seulement dans un tour, mais aussi en situation de course. On voit dans les victoires, dans les podiums, dans les championnats.

«Ce n’est pas en quelque sorte une surprise. Il domine le sport depuis quelques années maintenant et il va de mieux en mieux à chaque fois », a ajouté Alonso.

Il y a beaucoup plus de grands prix maintenant que dans les époques précédentes, avec un record de 23 prévu pour cette année, mais les prouesses de Hamilton un samedi restent l’un des plus remarquables parmi ses nombreux records.

Le grand Ferrari Michael Schumacher, le seul autre sept fois champion du monde, est le suivant sur la liste de tous les temps avec 68 pôles tandis que le triple champion brésilien Ayrton Senna, le héros de l’enfance de Hamilton, en a réussi 65.

«Lewis a toujours été absolument stupéfiant en ce qui concerne les qualifications. Depuis sa première course en Formule 1 jusqu’à maintenant, cela a définitivement été une de ses forces », a déclaré Jenson Button, le champion 2009 et coéquipier de Hamilton McLaren de 2010-12.

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que Hamilton, qui devrait également devenir le premier pilote à atteindre 100 victoires avec 97 à ce jour, a déclaré que Hamilton continuait à pousser le sport vers de nouveaux sommets.

Le pilote le plus titré de la Formule 1 a plus de points, de podiums et de tours menés que quiconque et a gagné sur plus de circuits.

«Aujourd’hui encore, la voiture n’était pas parfaite et il a juste devancé les autres», a déclaré Wolff. «(Le directeur de l’ingénierie piste) Andrew Shovlin disait simplement que si vous réunissiez tous ses tours de pole dans une vidéo, cela durerait deux heures. Cela montre simplement ce qu’il a accompli.

Hamilton a déclaré que 100 était un nombre que personne, pas même lui, n’avait pensé pouvoir atteindre au début: «Je ne me souviens pas exactement du sentiment en 2007.

«Je pense qu’à l’époque, c’était là que je poussais pour l’égalité en termes de charge de carburant aux côtés de mon coéquipier et la première fois qu’ils nous ont donné la même charge de carburant», a-t-il déclaré à propos de sa première pole au Canada cette année-là.

«C’était spécial… et ici nous sommes 100 séances de qualification ou quoi que ce soit, 100 pôles, et je me sens toujours aussi jeune. Je vais bien. Continuez », a-t-il ajouté.

Ce fut également une touche sportive mémorable lorsque le coéquipier Mercedes de Hamilton, Valtteri Bottas, et son rival pour le titre cette année, Max Verstappen, furent les premiers à le féliciter pour cet exploit alors qu’ils descendaient de leur voiture dans le parc fermé. Le respect onvious.

(Reportage par Alan Baldwin)