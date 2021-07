Alonso heureux de courir “du côté obscur” malgré les plaintes défendues · .

Fernando Alonso dit qu’il n’a aucune crainte d’être “du côté obscur” après que ses rivaux l’ont accusé d’avoir freiné lors de la course de qualification au sprint.

Lando Norris a demandé à son équipe McLaren de signaler Alonso au contrôle de course pour ce qu’il pensait être le pilote Alpine se déplaçant illégalement dans la zone de freinage lors de leur bataille pour la cinquième place.

Alors qu’Alonso a reçu un avertissement du directeur de course Michael Masi, il pense qu’il ne se défendait pas de manière déraisonnable.

« J’ai été surpris », dit Alonso. « Je ne bouge jamais au freinage. Je bougeais au début de la ligne droite.

«Mais je m’en fiche, pour être honnête. J’ai été de l’autre côté pour l’instant, neuf courses. Il en sera de même pour le reste de l’année. Je serai du côté obscur cette fois.

Alonso a été le meilleur joueur de l’épreuve inaugurale de qualification au sprint de la F1, passant de six places de sa position sur la grille à six à la cinquième place après un premier tour remarquable sur le chemin de la septième place sur la grille du Grand Prix de Grande-Bretagne.

“Je pense que le premier tour a été l’un de mes meilleurs”, déclare Alonso. “Je sais qu’il y a beaucoup de premiers tours avant maintenant qui sont considérés comme de bons – surtout à l’époque de Renault avec de très bons départs – mais celui-ci n’était pas seulement le début du premier virage, c’était le troisième virage, le virage quatre, six neuf. C’était donc un tour plus complet.

« Je suppose que si vous vous battez pour le championnat, je ne ferai pas ces manœuvres car il y a plus à perdre qu’à gagner. Mais nous sommes en mesure de prendre peut-être plus de risques et de profiter également des performances des pneus rouges au premier tour.

“Nous étions peut-être un peu hors de position parce que nous n’étions pas les cinquièmes plus rapides et nous avons dû nous battre un peu avec les McLaren. Ensuite, nous avons abandonné le combat, d’une certaine manière, car ils étaient trop rapides et nous nous sommes concentrés avec Sebastian et P7 est meilleur que P11, ce que nous avons réalisé hier.

Bien qu’il soit le plus grand bénéficiaire des qualifications Sprint, Alonso minimise les chances de son équipe de marquer de bons points dans la course la plus importante du week-end.

“Je pense que ça va être une longue course”, a-t-il déclaré. « Les pieds sur terre, nous avons encore une très longue course devant nous – des voitures rapides derrière nous. Nous avons la Ferrari, nous avons Sebastian [Vettel], nous avons Checo [Sergio Perez]. Les points seraient donc difficiles à prendre de toute façon. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Grande-Bretagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :