Alonso: Il n’y a vraiment pas de course comme Monaco

Le Grand Prix de Monaco est le joyau de la couronne de la Formule 1, sans doute la course la plus célèbre de toutes, et un homme qui devrait savoir – Fernando Alonso – qui a été le plus grand, dit qu’il n’y a rien de tel.

La formule envahit la principauté du livre d’images qui tombe en cascade sur une montagne scintillante dans l’une des plus belles criques de la Côte d’Azur comme un ruisseau de champagne et le cadre le plus improbable pour un Grad Prix.

Ce week-end, les rues étroites et endormies de Monte-Carlo se transformeront en une cacophonie de sons et de couleurs, accueillant à nouveau la cinquième manche du Championnat du monde de Formule 1 2021, après un an hors calendrier en raison d’une interruption forcée du COVID-19.

Le vétéran alpin Alonso revient également, l’Espagnol de retour en F1 après une période au cours de laquelle il a pu goûter les plus grandes courses du monde. Il a mené l’Indy 500, a remporté deux fois les 24 Heures du Mans, a remporté les 24 Heures de Daytona ainsi que de nombreuses courses d’endurance majeures et, enfin et surtout, a couru le Dakar.

Alonso, 39 ans, sait de quoi il parle lorsqu’il a déclaré avant le Grand Prix de Monaco de cette année: «Il n’y a vraiment pas de course comme celle-ci et j’ai hâte d’y être de nouveau ce week-end.

«J’ai remporté deux victoires à Monaco en Formule 1 et j’apprécie l’élément stratégique du dimanche ici. Les qualifications seront très importantes, tout comme ce fut le cas en Espagne, nous devons donc travailler à maximiser notre potentiel sur un tour pour nous assurer que les deux voitures se débrouillent bien samedi.

«La gestion du trafic sera également essentielle ici. J’ai hâte de reprendre les choses en main ce week-end. C’est un circuit très difficile et avec les barrières de chaque côté de vous pendant tout le tour, c’est un rappel constant que vous ne pouvez pas faire d’erreur.

«Il faut se concentrer très fort sur toute la distance de la course. Mais c’est ce pour quoi nous vivons en tant que pilote de Formule 1 et j’apprécie le frisson que vous ressentez avec les virages serrés et les bosses à chaque virage », a ajouté Alonso qui débutera son 316e Grand Prix dimanche en s’alignant sur la grille de départ en Monaco.

Bien qu’il y ait de fortes chances, Alonso n’ajoutera pas à ses deux victoires célèbres sur le site cette année, mais ne dis jamais jamais lors d’une course parsemée d’une histoire de surprises.

Alonso l’a remporté dos à dos en 2006 avec Renault et un an plus tard avec McLaren où son coéquipier était Lewis Hamilton; ce jour-là, le Britannique n’avait pas de réponse pour l’Espagnol qui l’a battu par quatre et un peu secondes.