Alonso: J’avais très peur après l’accident de vélo

Il y a quelques semaines, Fernando Alonso craignait de ne pas revenir en Formule 1 avec l’équipe rebaptisée Alpine F1 après s’être cassé la mâchoire supérieure dans un accident de vélo.

Il a révélé aux journalistes avant le week-end du Grand Prix de Bahreïn: «J’avais très peur. Un mois avant la première course du championnat vous vous retrouvez à l’hôpital après un accident de vélo…

«Et vous commencez à vous demander si cela pourrait retarder votre retour et si cela aura des conséquences sur votre retour. Mais heureusement, les médecins ont rapidement identifié le problème … et ont immédiatement déclaré qu’il s’agissait d’un rétablissement rapide.

Il lui a fallu moins de deux semaines pour se remettre à préparer sa saison avec Alpine, l’équipe Renault rebaptisée où l’Espagnol a remporté ses deux titres de F1 en 2005 et 2006.

Lors des récents essais de Bahreïn F1, Alonso est passé derrière la Mercedes de Lewis Hamilton dans la ligne droite et s’est rapidement mis sur le côté pour dépasser le septuple champion du monde.

Le mouvement a été rejoué encore et encore en Espagne et a suscité l’enthousiasme des fans de Formule 1 du monde entier. Les anciens rivaux qui se sont battus pour des titres dans le passé étaient de retour.

Ce n’était que des tests de pré-saison, cependant, et il s’est avéré qu’Alonso ne savait même pas que c’était Hamilton – son coéquipier McLaren en 2007 – qui était devant lui lorsqu’il a fait la passe sur la piste de Bahreïn où la nouvelle saison commencera. week-end.

Alonso lui-même a été le premier à dire que des moments comme ceux-là ne se produiront probablement pas tout de suite le jour de la course, car il reviendra en F1 après une absence de deux ans.

« Je n’ai vu que dans les nouvelles et la vidéo et tout le monde est enthousiasmé par le moment », a déclaré Alonso dans une interview à l’Associated Press jeudi, avant l’ouverture de la saison du Grand Prix de Bahreïn dimanche.

«De toute évidence, ce serait bien de se battre et d’avoir cette adrénaline de gros combats et de gagner des possibilités le dimanche, mais faisons un pas à la fois. Voyons où nous en sommes.

«Nous sommes très motivés. Nous sommes très satisfaits de la façon dont les choses se sont déroulées lors des tests et nous devons juste aller courir maintenant, ce qui est le principal pour nous.

Alonso est de retour en F1 après avoir participé à d’autres séries au cours des deux dernières saisons, y compris l’Indy 500. Il a dit qu’il « sera au courant assez rapidement » car il y avait peu de changements dans la série depuis son départ, mais a reconnu qu’il avait probablement gagné ‘ t être en lutte pour les victoires.

Il a déclaré qu’il «aimerait être dans cette position de gagner tout de suite», mais s’attend à «des choses assez similaires à celles de l’an dernier», avec Mercedes et Red Bull dominer à nouveau au sommet.

« Notre objectif est d’être là pour saisir toute opportunité qui se présente, essayer d’être régulier dans les points, dans le top 10, essayer de se battre pour quelques podiums », a-t-il déclaré.

En raison des quelques changements par rapport à la saison dernière, Alonso espère qu’Alpine maintiendra l’élan de Renault après un bon deuxième semestre 2020, lorsque l’équipe est devenue «très forte et plus compétitive».

Il a dit que ses premières impressions avec la voiture étaient bonnes et il a terminé les essais de pré-saison «avec un sentiment positif», mais a ajouté: «comment cela se traduit en termes de niveau de compétition, nous ne savons pas encore», a déclaré Alonso.

Une partie de l’objectif de cette saison sera de se préparer pour l’année prochaine, lorsque de vastes changements de réglementation pourraient réorganiser la grille et la rendre plus uniforme.

«Je suis confiant», a-t-il déclaré. «Je pense que l’équipe sait que l’un des plus grands défis de l’année prochaine sera de comprendre les règles, d’interpréter les règles de manière intelligente et de démarrer le projet dès que possible. Nous devons avoir un œil sur la saison 2021 et un autre œil sur la saison 2022. »

D’ici 2022, Alonso espère être pleinement au courant, et que ses rencontres avec Hamilton sur la piste seront plus significatives que celles d’il y a quelques jours à Bahreïn.