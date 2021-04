Alonso: je n’ai pas été assez rapide en qualifications

Fernando Alonso a été dur avec lui-même après avoir qualifié un 15e décevant pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne 2021 à Imola.

Le vétéran espagnol, qui participait à son deuxième week-end de course de F1 depuis son retour, n’a été bon que pour la 15e place et a raté la Q1 tandis que son coéquipier Alpine Esteban Ocon a réussi à trouver quatre dixièmes supplémentaires en Q2 et a finalement terminé neuvième sur la grille.

Ce faisant, le Français a mis fin à une séquence dans laquelle Alonso n’a pas été battu par un coéquipier en qualifications depuis 2017, et le joueur de 39 ans n’a pas mâché ses mots lors de l’évaluation de sa séance de qualification.

«Je n’étais pas assez rapide aujourd’hui», a déclaré Alonso. «Et n’a pas maximisé les performances de la voiture. Je suis déçu de mon résultat et espérons que nous pourrons encore obtenir quelque chose demain. C’est difficile de doubler ici, mais les points sont donnés en course alors voyons comment on fait.

«D’un autre côté, Esteban a bien fait aujourd’hui et a montré que nos mises à jour que nous avons apportées ici ont bien fonctionné. A Bahreïn, j’ai passé un bon samedi et un mauvais dimanche, alors j’espère que cela sera inversé demain », a conclu Alonso qui a remporté l’épopée Grand Prix de Saint-Marin à Imola en 2005.

Le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, a résumé: «Nous avons des sentiments mitigés en tant qu’équipe après les qualifications d’aujourd’hui. Nous savions que ce serait serré après le FP3 entre une poignée de voitures et il y aurait toujours une bataille pour avoir nos deux voitures en Q3.

«Ce fut une très bonne séance pour Esteban, et il a été solide tout au long de chaque tour de qualification. Le neuvième est probablement où la voiture est en ce moment.

«Fernando n’a pas tout à fait réussi à le faire comme il l’aurait souhaité, et nous analyserons cela pour voir comment nous pouvons nous améliorer. Nous attendons avec impatience la course de demain. Il y a un risque de pluie, nous serons donc prêts à saisir toute opportunité », a ajouté Budkowski.