Alonso: Je ne suis toujours pas à 100%

Fernando Alonso est de retour en Formule 1, mais l’Espagnol a eu peu de chance de briller à la fin du Grand Prix de Bahreïn 2021 avec une Alpine qui semble destinée au mauvais côté du milieu de terrain.

Après la finale de la saison 2018 à Abu Dhabi, Alonso a abandonné la F1 et, avec elle, a mis fin à des dernières années misérables avec McLaren, pour explorer d’autres aventures de sport automobile. Après l’énorme succès lors de ce congé du haut vol, il était enfin à sa place.

Cependant, l’équipe alpine d’aujourd’hui est loin de l’équipe précoce Renault de 2005 et 2006 avec laquelle le vétéran a remporté ses deux titres de F1.

Mais, pour l’instant, Alonso prend le blâme: «Je ne suis toujours pas à 100%.»

«J’ai gagné certains duels mais pas d’autres et j’ai besoin d’un peu plus de rythme et de confiance pour tirer le meilleur parti des freins, de l’accélération… de la voiture. J’ai beaucoup à faire. J’ai fait de petites erreurs comme ne pas très bien mettre la voiture sur la grille au deuxième arrêt au stand.

Au cours de ses deux années de pause de la F1, Alonso était un homme occupé, parmi ses exploits, il a remporté les 24 heures de Daytona, les 24 heures du Mans à deux reprises et l’ajout du titre WEC à ses deux championnats de F1.

Ainsi, le temps de piste ne lui a pas échappé lors de sa pause en F1 et a insisté avant la première course sur le fait qu’il était prêt comme peut l’être pour son retour.

Mais après la course de Sakhir dimanche, au cours de laquelle la voiture n ° 14 était dans presque toutes les batailles au milieu de terrain, il était satisfait de sa performance malgré les cris de l’Alpine «assez» et obligeant le pilote à la garer au 34e tour.

Néanmoins, Fernando a vu le bon côté de son premier week-end en F1: «C’était quand même une bonne journée pour moi. Pour l’hymne, le tour de formation, la grille… il y a eu des moments difficiles, ces premiers tours, les combats avec les autres voitures, l’adrénaline…

«Même si vous vous battez avec les voitures devant vous, vous avez l’énergie, cela fait battre votre cœur rapidement. C’est dommage de ne pas être sur la piste plus longtemps et de terminer la course, ce qui signifiait qu’il n’était pas possible de terminer dans les points.

Un jour plus tôt, Alonso a montré ce qu’il pouvait faire en qualifiant l’Alpine à la huitième place alors que son coéquipier Esteban Ocon n’était bon que 16e; le conducteur de 39 ans a presque une seconde de plus que celui de 24 ans.

S’adressant à DAZN après les qualifications, Alonso a déclaré: «Et c’est là que je suis rouillé… deux ans», a plaisanté Alonso avec Carlos Sainz après l’entraînement vendredi soir. On dirait que la rouille s’est déjà dissipée.

«Vous ne savez jamais où vous vous situez au premier tour des qualifications et nous ne nous attendions pas non plus à quelque chose de spécial. Chaque fois que je m’arrêtais dans la boîte, je levais les yeux vers le moniteur et je ne savais pas si j’étais cinquième ou 17e.

«À l’entraînement, nous avions l’impression d’avoir un peu plus de réserve que nos rivaux, mais nous étions aussi deux secondes et demie plus lents dans certains essais et nous n’avions pas deux secondes dans nos manches.

«Ce sont les petites choses – gérer la pression, l’adrénaline, ne pas prendre de l’avance… sans rien promettre mais essayer d’exécuter la course de la meilleure façon possible.

«Si cela suffit pour terminer septième, brillant. Si nous arrivons 12e, c’est parce qu’il y avait 11 voitures et 11 pilotes qui étaient plus rapides que nous », a ajouté Alonso dont le tableau de bord de retour de Bahreïn 2021 se lit comme suit: DNF.

Le directeur exécutif de l’équipe, Marcin Budkowski, a été impressionné par leur «nouvel» homme: «Les deux voitures ont pris un bon départ et ont gagné quelques places dès le premier tour, Fernando se tenant fermement dans le top dix.

«Après son premier arrêt, nous avons eu un petit problème qui nous a obligé à réduire les performances de la voiture, puis après le deuxième arrêt, un papier sandwich s’est coincé à l’intérieur du conduit de frein arrière de la voiture de Fernando.

«Cela a conduit à des températures élevées et a endommagé le système de freinage. Nous l’avons donc mis à la retraite pour des raisons de sécurité. Ce fut une première course très malchanceuse pour Fernando compte tenu de sa force », a ajouté Budkowsi.