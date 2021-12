Alonso : Je peux commencer la saison la semaine prochaine à Bahreïn

Fernando Alonso a terminé sa saison de retour avec Alpine dixième au classement des pilotes de Formule 1 2021, l’Espagnol révélant qu’il est prêt à commencer la saison prochaine dès la semaine prochaine.

Alonso s’adressait au site officiel de la F1 après la fin des journées d’essais de fin de saison que les équipes ont traversées sur le circuit Yas Marina d’Abou Dhabi, après la finale de la saison 2021, où Max Verstappen est devenu champion du monde.

Avec Kimi Raikkonen prenant sa retraite cette année, Alonso sera le pilote le plus âgé et le plus expérimenté de la grille l’année prochaine. Mais à quel point est-il proche de son apogée ?

« Je suis plus proche qu’il y a 10 mois », a-t-il affirmé. « Difficile de savoir… la limite, et où on pourrait aller l’année prochaine.

« Je pense que nous avons besoin d’un bon hiver, c’est sûr, je dois être préparé ou me préparer un peu mieux que l’an dernier ; l’accident de février avec le vélo n’a pas aidé l’année dernière », a déploré l’Espagnol.

Alonso se fera opérer en janvier 2022

L’année dernière, alors qu’Alonso se préparait pour sa saison de retour après une interruption de deux ans loin du sport, il a subi des blessures au visage après un accident de vélo en Suisse, après quoi il a subi une intervention chirurgicale.

« En janvier, je devrai retirer les plaques de [my] visage, donc j’aurai deux semaines de congé en janvier, mais je les ai probablement eu de toute façon même sans chirurgie, car c’est juste le moment de se détendre », a-t-il révélé.

« Mais après cela, nous devons commencer les essais hivernaux avec un bon programme, physiquement et aussi dans la voiture.

« Et si la voiture est compétitive, je suis sûr que je serai à 100 % », a insisté le Champion de F1 2005 et 2006.

Mon âge est un avantage

Alonso – qui a couru en WEC pendant son congé sabbatique en F1, remportant les 24 heures du Mans avec Toyota en route vers les titres 2018 et 2019 ainsi que les 24 heures de Daytona en 2019 – ne semble pas dérouté de courir à 40 ans. , car il va jusqu’à prétendre que cela lui donne un avantage.

« [Regarding] mon âge, je me sens bien », a-t-il déclaré. « Honnêtement, je me sens un avantage, tu sais ? Quand je viens sur un circuit, je connais les circuits.

« Même maintenant, vous savez que tout le monde teste ce pneu de 18 pouces et je connais très bien ces pneus du WEC. [World Endurance Championship]; il y a exactement le même comportement sur les pneus et la même façon de conduire le pneu…

«Toutes les choses auxquelles je suis confronté – auxquelles d’autres personnes sont confrontées pour la première fois – pour moi, c’est la deuxième ou la troisième fois. C’est bien », a-t-il expliqué.

« Je pense que je ne vois que les avantages », a poursuivi le pilote d’Oviedo, en Espagne. « Physiquement, je pense que les voitures d’aujourd’hui ne sont pas très exigeantes.

Alonso participera à l’épreuve de karting des « 24 heures de Dubaï »

« Je pense qu’en 2004, ’05, peut-être que l’âge était une limite, mais aujourd’hui j’ai fait 148 tours et maintenant à 21h30, dans deux heures j’ai un essai libre à Dubaï.

« Je cours les 24 Heures de Dubaï [karting event] et il y a des essais libres dans deux heures », a révélé le pilote Alpine.

« Je peux faire 300 tours avec ces voitures, donc il n’y a pas de problème physiquement », a-t-il affirmé.

Alonso a ensuite monté les choses d’un cran en disant : « Je suis super fort, je suis prêt, je peux commencer la saison la semaine prochaine à Bahreïn !

« Non, j’avais prévu d’avoir une préparation différente l’année prochaine, pas parce que les voitures seront différentes… mais juste parce que cet hiver je n’ai pas pu faire une bonne préparation à cause de l’accident de vélo », a-t-il conclu.

Alonso – qui a remporté ses titres consécutifs avec Renault en 2005 et 2006 en détrônant le champion du monde en titre de l’époque, la légende allemande Michael Schumacher – n’a montré aucun signe de ralentissement lors de son retour, car il a livré un solide saison, avec un métier de course pointu qui a abouti à sa troisième place au Grand Prix du Qatar 2021 sur le circuit international de Losail.