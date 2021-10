Alonso : Le sport automobile est bien plus que la Formule 1

Alors que la Formule 1 est amoureuse de l’Amérique, Fernando Alonso a averti que le sport automobile est plus que le soi-disant sommet du sport.

Avant le Grand Prix des États-Unis de ce week-end, il a été beaucoup question qu’Andretti Autosport prenne une participation majoritaire dans l’équipe Alfa Romeo alias Sauber, ce qui pourrait conduire la jeune star de l’Indycar Colton Herta à monter en tête de la F1.

Alonso, qui a pris un congé sabbatique de la F1 pour affronter et remporter le WEC ainsi que deux 24 Heures du Mans tout en gagnant le cœur et l’esprit des fans de course aux États-Unis avec ses incursions en Indy 500, dont la première a pris d’assaut la scène de course américaine. .

Interrogé par Motorsport Network si Herta avait une place en F1, Alonso a répondu : « Je pense que c’est un très bon pilote, très talentueux. Il sera certainement un bon candidat pour la Formule 1, mais chacun de nous a un plan différent dans sa carrière.

« Je ne sais pas ce que Colton a en tête pour le moment, car je suis sûr qu’il est content d’IndyCar. Idem qu’Alex Palou qui a remporté le championnat cette année. Il est vraiment engagé dans la course aux États-Unis et il aime courir ici aux États-Unis.

« Vous savez, le sport automobile est bien plus que la Formule 1. Même si ici à l’intérieur de cette bulle, certains pensent que c’est le top, qui est probablement le top, il y a d’autres super catégories », a expliqué l’Espagnol.

Bien qu’il y ait eu une époque où les équipes de F1 méprisaient les pilotes d’Indycar, ce statut a changé selon le double champion du monde de F1 : « Je pense que nous respectons tous [IndyCar drivers] beaucoup, ou je le fais.

« Ils sont les meilleurs sur un circuit IndyCar, dans une machine IndyCar et s’ils rejoignent la F1, ils ont besoin de leur adaptation normale dont nous avons besoin si nous allons en IndyCar, donc ce n’est pas différent. Je pense que nous avons tous le même niveau qui est un top niveau pour chaque catégorie.

« Il est difficile de commenter les règlements et les choses, c’est plus une question pour la FIA ou pour quiconque s’occupe de la licence.

« Mais si vous me demandez mon avis, je pense qu’il existe des catégories comme l’IndyCar qui ont un niveau suffisamment élevé pour que vous puissiez obtenir les points nécessaires, comme vous le faites dans d’autres catégories en Europe », a expliqué Alonso.

