Alonso : Lewis va succomber à la pression

Fernando Alonso a récemment affirmé que le septuple champion Lewis Hamilton succomberait à la pression du combat pour le titre avec Max Verstappen cette saison.

Le double champion du monde de Formule 1 n’a pas encore terminé une saison complète après son retour dans l’élite, mais il a déjà commencé à publier des citations qui ont fait la une des journaux.

Sa dernière citation liée au fascinant combat pour le titre auquel le sport assiste cette saison entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, laisse entendre que l’Espagnol n’est pas vraiment au bout de sa tristement célèbre saison 2007 chez McLaren lorsqu’il a partagé le garage de l’équipe avec le rookie-at-the- temps Hamilton.

Tout le monde sait comment cette saison s’est déroulée, avec le retour d’Alonso chez Renault après cette saison solitaire à Woking, alors que Kimi Raikkonen a volé le titre aux pilotes McLaren querelleurs.

Les derniers commentaires du pilote de 40 ans ont été prononcés lors d’une interview avec De Telegraaf et ont été interrogés sur la manière dont Hamilton gère la pression cette année.

«Est-ce que je pense que Lewis va succomber à la pression? Oui, merci à Max. 100 pour cent », a déclaré Alonso.

« Quand Lewis n’a qu’à se battre avec son coéquipier Valtteri Bottas pour le titre, tout va bien », a-t-il poursuivi. « Maintenant, il ressent une certaine pression et il a des ennuis. »

Le vétéran de 329 Grands Prix a récemment parlé des doubles standards en F1 en examinant les transgressions des pilotes sur la piste, laissant entendre que la nationalité joue un rôle.

Face aux médias avant le Grand Prix de Turquie en octobre, le pilote Alpine a été interrogé sur la manière dont il avait parcouru les zones de dégagement sans recevoir de pénalité lors de la course précédente en Russie.

« [I did it] juste pour confirmer que lorsque je fais les choses, ils ont un comportement différent et une répercussion différente sur l’événement suivant », a-t-il répondu aux médias convoqués.

« Maintenant, peut-être qu’ils changent la zone de dégagement au premier tour, dans les deux premiers virages. »

Alonso a poursuivi : « J’ai été l’idiot sur la piste pendant la majeure partie du championnat, alors que j’ai été dépassé de l’extérieur de l’asphalte par de nombreuses personnes lors des deux premières courses.

« Même en Autriche – ‘Austria 1’ et ‘Austria 2′ – il ne s’est rien passé, et il n’y a eu aucune question dans les courses suivantes.

« Maintenant, après Sotchi, il y a une question, donc c’est une confirmation », a déduit l’Espagnol.

Lorsqu’il a été poussé à clarifier, il a déclaré: « C’est une confirmation de beaucoup de choses. »

« Celui qu’il y a des règles différentes pour différentes personnes, ou différentes disons, des discussions, la semaine d’après pour différentes personnes, a-t-il expliqué.

« Voyons le prochain qui franchit la ligne blanche à l’entrée des stands, voyons de quelle nationalité il est et quelle pénalité il obtiendra », a déclaré Alonso, faisant clairement allusion à ce que Lando Norris a fait en entrant dans les stands à Sotchi, et n’a pas été pénalisé. .

Dans son interview avec De Telegraaf, l’Espagnol a revisité le même sujet sous l’angle du combat pour le titre 2021.

« Ensuite, vous voyez au cours de cette saison que cette machine britannique recommence à fonctionner », a-t-il souligné. « Max gère ça très bien. C’est un championnat très intéressant, également hors piste.

Le vainqueur de 32 grands prix a donné son avis sur la manière dont les affrontements en piste des deux protagonistes du titre, à savoir Monza et Silverstone, ont été traités.

« Regardez les deux incidents entre Max et Lewis, cette année », a déclaré Alonso.

« Ceux-ci ne sont pas jugés également à mon avis », a-t-il insisté. « Après le contact à Silverstone, Red Bull est intervenu, mais sinon il est resté assez calme.

Passant à l’incident de Monza où la RB16B de Verstappen s’est terminée sur la W12 de Hamilton, Alonso a déclaré : « Après l’accident de Monza, il y a eu beaucoup plus de discussions.

« Et Max a écopé d’une pénalité sur la grille pour la prochaine course. Je pense que personne ne l’a compris. Mais cela fait aussi partie de cette pression de certains virages », a déclaré le champion du WEC, faisant allusion à un acte criminel dans les coulisses du sport.

Cependant, Alonso sait bien conduire quand il le voit, et il apprécie les exploits en piste des rivaux du titre de cette année.

« Je respecte énormément ce que Max et Lewis accomplissent », a-t-il reconnu. « Ils sont à leur meilleur niveau chaque week-end.

Mais a ensuite épargné quelques éloges pour Verstappen en disant: «Que ce soit humide, sec ou très venteux. La façon dont Max est intervenu chez Red Bull et était là, je pense que personne n’est capable de faire ça.

Le pilote qui a remporté ses deux championnats de F1 avec Renault en 2005 et 2006, détrônant le roi de l’époque, la légende allemande Michael Schumacher, a mis fin à sa carrière dans l’élite pour la première fois à la fin de la saison 2018 après quatre saisons frustrantes avec une équipe McLaren en difficulté, où il a passé son temps à travailler dur à l’arrière de la grille, malgré des performances constantes avec l’équipement inférieur à sa disposition.

Après une absence de deux saisons, passé à courir en WEC, en IndyCar et en rallye, Alonso était de retour avec Alpine F1 Team (l’équipe Renault F1 renommée), et n’a pas perdu de temps à se mettre au diapason, et mettait dans sa signature fougueuse performances en un rien de temps, sa robustesse sur Lewis Hamilton en Hongrie dans l’A521 beaucoup plus lent cette année étant un moment fort.

Mais il n’a pas non plus perdu de temps à se familiariser avec la politique de la F1, mais c’est Fernando Alonso après tout.

