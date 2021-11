Alonso mène les essais libres 2… et le suspense continue en raison des sanctions au Brésil

13/11/2021 à 17:05 CET

Fernando Alonso a mené la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix du Brésil, alors que le suspense perdure sur la décision des commissaires FIA concernant la sanction plus que probable de Lewis Hamilton, qui a échoué hier aux contrôles techniques après avoir été le plus rapide en qualifications pour le course de vitesse qui se tiendra ce soir (20h30) et qui déterminera l’ordre de départ dimanche.

La matinée a été intense dans les bureaux de la FIA à l’Autodromo Jose Carlos Pace à Sao Paulo, après que les commissaires sportifs ont détecté hier une défaillance de configuration dans la voiture de Hamilton. Avec le DRS activé et l’aile supérieure ouverte, la distance maximale entre les 2 éléments d’aile arrière doit être de 85 mm. L’anglais était supérieur. Sanction sûre, règlement en main. Mais à la dernière minute, la surprise a sauté. Quand Hamilton lui-même supposait déjà qu’il serait disqualifié (Il a même supprimé un tweet à ce sujet sur ses réseaux sociaux), il a été annoncé que la décision était reportée à ce samedi et que le Les commissaires appelleraient également Max Verstappen à témoigner, après la parution de vidéos dans lesquelles le leader de la Coupe du monde a été vu en train de toucher la Mercedes dans le parc fermé. Chose totalement interdite.

À la fin La pratique 2 a commencé sans qu’aucune décision n’ait encore été prise. Mercedes a signalé que l’aile arrière de Lewis Hamilton Il était différent de celui inspecté hier, qui est toujours en possession de la FIA. L’Anglais a pris la séance dans la bonne humeur et Verstappen, qui semblait très calme, a dominé pendant de nombreuses minutes, jusqu’à ce que Fernando Alonso prenne la tête du classement provisoire (1’11 « 238), avec Red Bull à 8 dixièmes et Bottas et Esteban Ocon plus d’1 seconde. Un résultat « irréel » compte tenu des écarts entre les performances des monoplaces de Verstappen et Bottas et l’Alpine de Alonso et Ou avec.