Alonso “n’a jamais blâmé la voiture ou l’équipe” pour les premières difficultés chez Alpine

Au sommaire : le directeur sportif d’Alpine déclare que l’équipe a été inspirée par l’approche positive de Fernando Alonso pour améliorer sa forme depuis le début de la saison.

En bref

Message radio d’Alonso motivant pour l’équipe qu’il “construit toujours” Le directeur sportif d’Alpine, Alan Permane, a salué la réponse d’Alonso à ses débuts difficiles pour son retour avec Alpine. “Il y a eu des difficultés et au lieu d’avoir des crises de colère ou des crises de sifflement ou tout ce qu’il se sentait, il n’a jamais blâmé la voiture ou l’équipe”, a déclaré Permane.

«Il m’a dit, je dois prouver que je dois faire ça, je dois être meilleur. Et il a dit dans le bureau et il a dit aussi dans la presse. Et c’est ce qu’il fait, ce qu’il a fait. Donc ce n’est pas je pense qu’il n’a pas encore terminé ce processus.

“Il est toujours là, il continue de construire son équipe avec ces gars autour de lui et fait un excellent travail avec des résultats comme celui-ci, aujourd’hui.”

Permane était particulièrement heureux d’entendre Alonso décrire à quel point il était satisfait de son tour de qualification à la radio. “Je lui ai dit après, ne sous-estimez pas cela, ce message radio sera diffusé et tout le monde à Enstone et tout le monde à Viry l’entendent, et cela rend leurs semaines de travail, leur travail acharné valables, d’entendre un chauffeur qui a fini un bon tour en être vraiment content et entendre à quel point il est motivé et ce genre de chose.

AlphaTauri admet son erreur sur la pénalité de Tsunoda

Yuki Tsunoda s’est vu infliger une baisse de trois places sur la grille et un point de pénalité sur sa super licence pour avoir entravé Valtteri Bottas en Q3. Jody Eggington, directrice technique d’Alphatauri, a déclaré qu’il s’agissait d’un défaut inhabituel dans la communication de l’équipe.

“Je pense que nous avons peut-être manqué un appel de circulation avec Bottas”, a déclaré Eggington. « Je pense que c’est ce qui s’est passé.

«Nous sommes normalement assez robustes, il est assez rare que notre équipe soit élevée sur ces charges. Mais à cette occasion, il est possible que nous ayons fait une erreur.

Chadwick a des «émotions mitigées» après l’ouverture de la série W

La championne inaugurale de la série W, Jamie Chadwick, a connu un début difficile pour défendre son titre après avoir terminé septième lors de l’ouverture de la saison. Le pilote Veloce est entré en collision avec Jessica Hawkins au deuxième tour et est tombé à l’arrière du peloton avant de récupérer.

“Je ressens des émotions mitigées après cette course”, a-t-elle déclaré. « Tout d’abord, je suis content d’avoir marqué des points au tableau, mais en même temps massivement déçu, j’ai pris un très bon départ et un très bon premier tour, mais j’ai ensuite tourné en rond.

« Nous avons eu un peu de chance avec le carnage qui s’est produit après la voiture de sécurité, mais je pense que c’était une limitation des dégâts aujourd’hui étant donné les circonstances dans lesquelles nous nous sommes retrouvés. Notre potentiel était bien plus que cela ce week-end. Heureusement, il n’y a pas longtemps à attendre donc nous anticipons déjà la prochaine course.

En ce jour en F1

Il y a 30 ans aujourd’hui, la nouvelle 643 de Ferrari effectuait son premier essai à Fiorano. Il a remplacé le 642 que l’équipe a utilisé pour les six premières courses de la saison.

