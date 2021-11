Alonso ne se lasse pas de rêver

22/11/2021 à 06h30 CET

Fernando Alonso a ajouté son premier podium depuis 2014, le 98e de sa carrière en F1, donnant à Alpine la deuxième place de la saison. Avec une performance énorme, l’Espagnol a réalisé un résultat qui semblait impensable à son arrivée au Qatar et dans lequel il a posé ses bases avec une belle qualification samedi et un excellent rythme en course.

Carrière spectaculaire celle de Fernando Alonso, qui a réalisé le meilleure position sur la grille depuis son retour en Formule 1. La cinquième place des qualifications a été améliorée sur la grille en raison de sanctions, commençant troisième et se classant deuxième après avoir battu gazeux a la sortie.

7 ans, 3 mois et 22 jours se sont écoulés entre les deux derniers podiums d’Alonso en Formule 1 (Hongrie 2014 – Qatar 2021), le deuxième plus long intervalle entre les podiums après Álex Wurz (7 ans, 9 mois et 11 jours entre la Grande-Bretagne 1997 et les USA 2005).

Hamilton gagne et resserre la coupe du monde

Lewis Hamilton Il a remporté la septième victoire de la saison dans le GP du Qatar, la 102e de sa carrière sportive et a grappillé des points importants à Max Verstappen, qui après avoir perdu cinq places sur la grille en raison d’une suspension a terminé deuxième après un brillant retour.

Avec deux courses à disputer pour terminer le championnat le plus serré, le plus compétitif et même le plus compétitif l’écart entre les deux prétendants au titre a été réduit de 14 à 8 points.