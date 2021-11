Alonso : "On revient aux points, c’était le but"

Fernando Alonso (Alpine), neuvième du Grand Prix du Mexique, a souligné qu’avec cette position, ils revenaient « aux points, ce qui était l’objectif », après deux courses sans addition en Turquie et aux États-Unis.

« Neuvième, nous devons être heureux, nous revenons aux points qui étaient l’objectif. Nous n’avons pas fait du bon travail hier, nous avons pu le faire aujourd’hui et ce sont de bons points pour l’équipe », a-t-il déclaré. Alonso à ‘DAZN’.

Le pilote asturien est venu de la seizième place lors de la séance de qualification, mais il est sorti douzième grâce aux pénalités auxquelles les autres pilotes ont dû faire face pour des changements de composants dans leurs voitures. « Hier en qualifications, nous n’avons pas fait un bon tour, mais nous avons fait un bon dimanche et nous avons encore un bon goût dans la bouche au Mexique », a-t-il estimé.Alonso rencontré des difficultés au départ, après la touche entre le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et l’Australien Daniel Ricciardo (McLaren). « Au départ, il y a eu une mêlée après le tête-à-queue de la Mercedes, nous étions bloqués, mais Bottas et Ricicardo ont pris le pire, donc nous avons gagné des places gratuitement », a-t-il expliqué.

La prochaine course, dimanche 14, sera le Grand Prix du Brésil sur le circuit d’Interlagos, où Alonso a confirmé ses deux championnats du monde, en 2005 et 2006 avec Renault, comme on lui a rappelé : « Je n’ai jamais gagné au Brésil, mais je rappelle de très bons souvenirs, on va revenir sur la course de sprint, donc il y aura des occasions de se battre à nouveau. Aujourd’hui on a perdu beaucoup de points avec AlphaTauri chez les constructeurs, donc on y va », a-t-il prévenu.

