Alonso pensait qu’il avait la chance de gagner le Grand Prix de Hongrie · .

Fernando Alonso pensait avoir une chance de gagner, ou du moins de monter sur le podium, lors du Grand Prix de Hongrie de dimanche.

Son coéquipier Esteban Ocon a remporté la course tandis qu’Alonso a pris le drapeau à damier à la cinquième place.

Cependant, Alonso a déclaré que sa vitesse immédiatement après son dernier arrêt au stand lui donnait l’espoir de dépasser les voitures devant pour gagner. Il suivait Lewis Hamilton, Carlos Sainz Jnr, Sebastian Vettel et le leader Ocon à l’époque.

“J’ai rattrapé Carlos et Hamilton assez rapidement”, a déclaré Alonso. « Je réalisais les meilleurs tours en course et je pensais que je les dépasserais et que j’essaierais de gagner la course. C’était mon esprit à ce moment-là.

“Ensuite, je commence à réaliser que peut-être gagner la course n’était pas possible et que dépasser Hamilton et Sainz était la cible à coup sûr.”

La situation de la course a changé lorsque Hamilton s’est arrêté au stand, passant derrière Alonso mais se rapprochant de l’Alpine avec des pneus plus frais. “Hamilton s’est arrêté donc ce n’était que Sainz qui me séparait du podium”, a déclaré Alonso. “Alors j’ai pensé, d’accord, je vais y aller et le podium est une réelle possibilité.

« Ensuite, il n’y avait pas assez de rythme, surtout dans la ligne droite, la vitesse en ligne droite manquait pour dépasser Carlos dès le dernier virage. J’ai donc commencé à penser à ce moment-là que si j’étais juste derrière Carlos avec le DRS, je pourrais me protéger et terminer quatrième.

Même cela s’est avéré impossible, car Hamilton a finalement trouvé un moyen de dépasser Alonso, le laissant cinquième.

“Chaque bataille que j’ai eue avec Lewis, je perdais le DRS avec Carlos parce que je le défendais”, a-t-il expliqué. «C’était donc juste un combat pour essayer de garder le quatrième, mais ce n’était pas suffisant.

« Mais oui, je pensais au podium et même à la course pendant un moment, donc j’étais très optimiste. Trop optimiste !

Alonso a été félicité par son équipe pour avoir tenu Hamilton à distance pendant 10 tours, retardé sa poursuite d’Ocon et l’avoir aidé à remporter la course. Mais Alonso a déclaré qu’Alpine ne lui avait pas dit à quel point il était important pour leurs espoirs de victoire qu’il maintienne Hamilton.

“L’équipe ne m’a rien dit”, a déclaré Alonso. « Je savais plus ou moins quelle était la situation de la course.

« Je regardais les grands écrans. Je savais qu’Esteban et Vettel se battaient et ils étaient comme deux virages devant nous. Et avec 20 tours à la fin et Lewis deux ou trois secondes plus vite, c’était suffisant pour gagner la course, probablement. Je savais donc que chaque tour où je pouvais le tenir derrière était l’or pour la victoire d’Esteban.

Alonso doutait qu’il soit capable de garder Hamilton longtemps derrière au début. «Je pensais honnêtement que je ne pouvais pas le tenir plus d’un ou deux tours.

«Mais dans les deux derniers virages, il a semblé avoir un peu de mal à me suivre, puis c’était suffisant pour creuser un écart dans la ligne droite et défendre. Je pense qu’il a appris quelques lignes différentes dans les trois derniers virages après les 10 tours derrière moi et il a pu dépasser Carlos en un seul tour en appliquant ces nouvelles lignes.

