« Alonso possède certaines des plus grandes compétences sur piste jamais vues »

Les commentaires élogieux entre Fernando Alonso et Sebastian Vettel se poursuivent, l’Allemand affirmant que le talent de son rival est “sans aucun doute”.

Rivaux depuis les débuts de Vettel en 2007, les deux ont souvent échangé des coups sur la piste tout en se battant pour des victoires en course et des titres mondiaux.

Alors que Vettel a remporté le championnat des pilotes de 2010 à 2014, Alonso a dû se contenter d’un triplé de deuxième place derrière le pilote Red Bull de l’époque.

Alonso a récemment parlé de l’énorme respect entre les deux, ajoutant qu’il “considérait comme un privilège de partager la piste avec la plupart des pilotes de F1, mais surtout avec des gars comme Seb”.

Vettel admet qu’il est heureux d’avoir Alonso et son “talent” de retour sur la grille.

“J’aime courir contre lui”, a déclaré Vettel à l’Espagnol Marca.

« La première course que Fernando était de retour cette année, nous avons eu quelques roues à roues et je souriais dans le cockpit parce que j’en attends plus cette année et je pense que nous en avons eu un peu.

“Je pense que j’apprécie toujours Fernando.”

Vettel s’est souvenu d’avoir regardé la première victoire d’Alonso en course, que l’Espagnol a remportée lors du Grand Prix de Hongrie 2003.

Courant pour Renault, Alonso est parti de la pole position avant de courir jusqu’au drapeau à damier avec 16 secondes d’avance sur Kimi Raikkonen. Le P1 signifiait que l’Espagnol, à l’époque, était le plus jeune vainqueur de Grand Prix de F1.

“Pendant la course au Hungaroring en 2003, j’étais assis devant la télévision et je me souviens l’avoir regardé”, se souvient Vettel.

“Je pense que son talent est incontestable, ses compétences sur la piste sont parmi les plus grandes que le sport ait jamais vues.”

L’Espagnol continuerait à faire “l’impossible”, battre Michael Schumacher à un titre mondial.

Alonso a remporté le championnat des pilotes 2005 pour Renault avec 133 points. Schumacher, qui n’a géré qu’un seul grand prix toute la saison, a terminé troisième.

L’Allemand a riposté pour défier Alonso pour la couronne la saison suivante, mais c’est l’Espagnol qui l’a remporté lors de la course finale.

“Alonso a fait quelque chose que je pensais impossible à faire, à savoir battre Schumacher”, a déclaré Vettel.

“Quand je grandissais, Michael était le meilleur, le numéro un, et il semblait impossible de le battre. Fernando a commencé à le battre, donc je pense que c’était une grande réussite.

“Et bien sûr, il a eu une longue carrière et dans de nombreuses voitures différentes, donc je considère que c’est un plaisir de courir à ses côtés et de rivaliser avec lui sur la piste.”