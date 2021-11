Alonso : Pour battre Hamilton, vous devez être à votre meilleur niveau

L’un des regrets de Fernando Alonso est qu’il n’a jamais vraiment eu l’occasion de combattre Lewis Hamilton pour les titres, et avertit quiconque souhaite battre le pilote Mercedes d’apporter son A-Game au combat.

À part 2007, bien sûr, lorsque les deux ont fait équipe chez McLaren sous la direction de Ron Dennis, Hamilton et Alonso étaient leurs pires ennemis en un an. Kimi Raikkonen l’a volé lors de la course finale. C’était aussi le dernier titre de pilotes de Ferrari.

Alonso a rappelé l’année tumultueuse lors d’une interview sur le podcast Beyond the Grid : « Avec Lewis, je n’ai jamais eu la compétition que j’attendais avec impatience. C’est vrai que nous étions coéquipiers en 2007 et certains disent que c’est le meilleur combat qu’on puisse avoir, mais à ce moment-là aucun de nous n’était prêt pour ça. Hamilton, en tant que recrue, n’était pas prêt et je n’étais pas à mon meilleur niveau.

L’Espagnol avait mis fin au règne remarquable de Michale Schumacher avec des titres consécutifs en 2005 et 2006 pour Renault. Il a été attiré vers McLaren par le patron de l’équipe Dennis, tandis que Hamilton a été promu de la Formule 2 après avoir été soutenu et développé par l’équipe de Woking.

C’est une légende dans le sport cependant, il vous pousse vraiment à la limite

C’était un double champion du monde contre un rookie, ce qui ne s’est pas bien passé pour Alonso : « Je n’étais pas encore vraiment intégré dans l’équipe. De plus, nous avons eu beaucoup de luttes internes et de stress au sein de l’équipe pour le titre.

« Nous n’avons pas été bien gérés cette année-là. Nous avons terminé à égalité de points et vous pouvez voir cela comme un grand combat, mais je pense que nous aurions tous les deux pu faire mieux.

Après cette année, Alonso est revenu chez Renault et Hamilton est resté avec l’équipe britannique et a remporté le titre l’année suivante, mais lui et son coéquipier McLaren n’ont jamais vraiment croisé le fer.

Alonso a expliqué : « Les années suivantes, j’avais un meilleur package avec Ferrari qu’il ne l’avait fait avec McLaren, donc nous ne nous sommes pas battus les uns contre les autres.

« Ensuite, il est allé chez Mercedes, il a le meilleur package et nous n’avons plus jamais eu la chance de nous battre. C’est une opportunité manquée dans ma carrière, mais c’est une légende du sport. Il vous pousse vraiment à la limite.

« Si vous voulez le battre, vous devez être à votre meilleur », a ajouté Alonso, conseil que Max Verstappen pourrait suivre alors qu’il affronte Hamilton pour le titre de cette larme ou, d’ailleurs, George Russell qui rejoint le septuple [maybe eight-time by then] Champion du monde de F1 chez Mercedes l’année prochaine