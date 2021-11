Alonso rejoint l’équipe des 24 Heures du Kartdrome de Dubaï

On pourrait penser qu’immédiatement après la finale de la saison 2021 du Grand Prix d’Abou Dhabi, Fernando Alonso cherchera une pause bien méritée, mais non, il a engagé une équipe formidable dans la course Kartdrome 24 heures de cette année, les 17 et 18 décembre.

Ainsi, il n’y aura pas de repos pour le double Champion du Monde de Formule 1 qui est de retour sur la grille de F1 cette année avec Alpine ; le joueur de 40 ans revient sur le podium après sept ans de sécheresse en terminant deuxième du premier Grand Prix du Qatar.

Les prochains Grands Prix en Arabie Saoudite, suivis de la finale à Abu Dhabi le 12 décembre, clôtureront une saison marathon de 22 courses de championnat du monde de F1.

Malgré cela, moins d’une semaine plus tard, Alonso et son équipe MD Racing sillonneront le Dubai Kartdrome, au cœur de Motorcity, se préparant à participer à l’une des courses d’endurance annuelles les plus célèbres du karting, qui entame sa deuxième décennie de course.

Alonso n’est d’ailleurs pas étranger à Dubaï et au Kartdrome, ni aux 24 Heures. Il est entré pour la première fois dans une équipe en 2014 qui comprenait les anciens pilotes de F1 Pedro de la Rosa et Stoffel Vandoorne. Depuis lors, il est devenu une visite populaire au premier complexe de karting des Émirats arabes unis chaque fois qu’il est en ville.

Les meilleurs pilotes et équipes de karting du monde entier participeront

Lors de l’édition 2019 des 24 Heures Kartdrome, son équipe FA Racing, emmenée par Fernando lui-même, a décroché son premier podium. Le virus du karting d’endurance a mordu l’Espagnol, qui a sa propre piste de karting dans son pays natal d’où il dirige également une équipe de course.

L’équipe gagnante de cette année du championnat d’endurance 2021 en quatre manches Powered by EBC Brakes obtiendra une inscription automatique à la course de karting de 12 heures sur le circuit Fernando Alonso l’année prochaine, offerte par le champion du monde de F1.

Bien que la course de cette année soit dans moins d’un mois, les inscriptions sont toujours disponibles pour la course avec des détails à trouver ici>>>

Alors qu’Alonso est le grand nom en action au cours des deux jours, l’événement attire non seulement les meilleurs karters et équipes de la région, il est également bien soutenu par des équipes internationales d’Asie et des Amériques, avec un certain nombre de grands noms du karting d’endurance européen. scène en action.

Quelques entrées surprises sont également en magasin selon des sources proches de la course.

David Bright, directeur du Dubai Kartdrome et organisateur des 24 Heures, a déclaré : « C’est toujours un honneur d’avoir Fernando Alonso et son équipe ici. Ils sont comme une famille maintenant, et Fernando nous surprend toujours par le sérieux avec lequel il prend la course. L’an dernier, ils étaient montés sur le podium et, le connaissant, il visera la plus haute marche.

« Il a son compagnon Pedro de la Rosa dans l’équipe, ainsi que le jeune karter prometteur Nikola Tsolov dans l’équipe et son copain d’enfance et ancien pilote de F300 Angel Burgueño ; ils seront forts et une équipe à surveiller.

« Mais comme toujours, les 24 Heures du Kartdrome de Dubaï sont connues pour offrir des règles du jeu équitables, avec des karts échangés pendant les courses par notre équipage, ce qui garantit à chaque équipe une chance égale de victoire. Ce sera très proche.

« Il s’agit de notre événement phare qui se déroule depuis plus d’une décennie et qui attire une partie de la crème des pilotes de course – pros et amateurs – du monde entier. Cette année ne fait pas exception car l’intérêt est élevé, bien qu’il y ait encore des inscriptions disponibles, elles ne manqueront pas de se remplir rapidement.

« Ce sera un cracker », a prédit Bright.

Bien que cela ne soit pas encore confirmé, le mot est que plusieurs pilotes de F1 inspirés par le besoin de vitesse d’Alonso, cherchent à ajouter la course à leur programme, car ils ont tendance à rester aux Emirats Arabes Unis après la course finale pour les tests des jeunes pilotes et R&R bien nécessaire.

