Alonso se joint à l’appel aux pays riches pour qu’ils fassent don de vaccins contre le Covid-19 · .

Fernando Alonso a mis son nom sur une lettre ouverte exhortant les pays les plus riches du monde à fournir des vaccins Covid-19 aux pays les plus pauvres.

Le pilote alpin s’est joint à d’autres ambassadeurs de l’UNICEF – le Fonds des Nations Unies pour l’enfance – pour appeler le groupe de pays «G7» – Grande-Bretagne, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon et États-Unis – à aider à arrêter la propagation de la pandémie au-delà de leurs propres frontières.

« L’UNICEF est déjà sur le terrain pour livrer des vaccins au nom de COVAX, l’initiative internationale pour l’équité en matière de vaccins », indique la lettre. «Mais à l’heure actuelle, COVAX est à 190 millions de doses de ce qu’il doit être, ce qui laisse les personnes vulnérables dangereusement sans protection. Certains pays se sont engagés à faire don de vaccins plus tard cette année, mais des doses sont nécessaires maintenant.

« L’analyse de l’UNICEF montre que les pays du G7 auront bientôt suffisamment de doses pour faire don de 20 % de leurs vaccins entre juin et août – plus de 150 millions de doses – sans retard significatif par rapport aux plans actuels de vaccination de leurs populations adultes. Nous vous demandons de faire ces dons urgents d’ici août et d’établir une feuille de route pour augmenter les dons à mesure que les approvisionnements augmentent. Les prévisions suggèrent qu’un milliard de doses pourraient être disponibles pour un don d’ici la fin de l’année.

D’autres athlètes, artistes et acteurs internationaux de premier plan figurent parmi les signataires de la lettre.

