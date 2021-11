Alonso se sent «fort et prêt» à combattre Verstappen et Hamilton pour le titre 2022

Au sommaire : Fernando Alonso se dit prêt à combattre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le championnat l’année prochaine – si sa voiture est assez rapide.

En bref

Alonso prêt pour le combat pour le titre 2022Alors que le PDG d’Alpine Laurent Rossi a récemment fixé un objectif de 100 courses pour que l’équipe redevienne une force compétitive en Formule 1, Alonso se dit prêt à se battre l’année prochaine si l’équipe produit une voiture de pointe pour le nouveau règlements techniques.

« Il est difficile de prédire ce qui va se passer au cours des prochaines années », a déclaré Alonso, qui a terminé troisième derrière Hamilton et Verstappen dimanche. « Mais j’adorerais être dans le combat avec eux et avec quiconque fera une bonne voiture l’année prochaine.

« C’est une remise à zéro pour tout le monde et c’est à nous de produire une voiture rapide. Ce n’est pas comme cette année, qui était dans la continuité de la dernière campagne. En 2022, tout le monde a les mêmes cartes, nous devons donc jouer plus intelligemment et, espérons-le, produire une voiture rapide.

« Si nous sommes dans cette position, je me sens fort, je me sens prêt à prendre la bataille et voyons voir. »

Un mauvais départ a gâché le rythme de la voiture – Vettel

Sebastian Vettel a admis qu’il « aurait pu commencer 18e » après avoir perdu sept places au début du grand prix de dimanche.

« J’étais un peu pressé parce que Valtteri [Bottas] pris un mauvais départ et je n’avais nulle part où aller. Ensuite, il y avait beaucoup de poussière, beaucoup de voitures autour de moi et j’ai perdu la voiture dans le premier virage, essayant de récupérer certaines positions et je suis allé trop loin et j’ai perdu pratiquement toutes les positions.

Il a récupéré pour marquer un point, mais son coéquipier Lance Stroll a utilisé le rythme de course soutenu de l’AMR01 pour marquer son meilleur résultat de la saison avec une sixième place.

« La voiture était assez rapide », a déclaré Vettel. « Une fois que nous avions l’air libre, nous avions, je pense, le même rythme sur les softs que les voitures de devant.

« Nous sommes revenus de la 18e place à la 10e place, ce qui est une reprise raisonnable. Nous avons résisté à l’AlphaTauri et dépassé une McLaren. Cela a donc été une course solide, mais il est évident que commencer sur le pied arrière fait mal. »

Mercedes a fait des gains sans mises à niveau – Hamilton

Après avoir remporté les deux dernières courses d’affilée, Lewis Hamilton a déclaré que l’amélioration de la forme de Mercedes était due au travail de réglage, sans introduire de nouvelles pièces sur sa voiture depuis juillet.

« Au fil de l’année, nous avons mieux compris la voiture, nous avons certainement été en mesure de tirer plus de performances du package sans apporter de mises à niveau », a-t-il expliqué. « Nous n’avons pas eu de mise à niveau depuis Silverstone, donc c’est assez phénoménal de voir les petits morceaux, les incréments que nous avons améliorés.

Hamilton a réduit l’avance de son rival au championnat Max Verstappen à huit points avec deux courses à disputer.

« C’est très proche entre les deux voitures, clairement, donc je pense que cela nous prépare pour une belle bataille », a-t-il déclaré. «Mais dans ces deux derniers, je pense que nous avons juste pu faire un meilleur travail dans l’ensemble. J’espère que nous pourrons prendre cette forme dans les deux prochains.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 40 ans aujourd’hui, les promoteurs de la course de Las Vegas ont annoncé un événement à double titre F1 et CART Indycar Caesars Palace Grand Prix, mais le plan a ensuite été annulé par la FIA

