Alonso se sent “un peu stupide” pour avoir respecté les limites de la piste au départ · .

Fernando Alonso dit qu’il a perdu au départ de la course pour le deuxième week-end consécutif parce qu’il a respecté les limites de la piste.

Le pilote Alpine a déclaré que Charles Leclerc et Daniel Ricciardo l’avaient dépassé en quittant la piste au premier virage au premier tour. Alonso s’était déjà plaint que la même chose lui était arrivée une semaine plus tôt au Red Bull Ring.

“Nous avons couru deux fois ici en deux week-ends et j’étais le seul à dépasser les voitures au départ, freinant très tard pour le premier virage à l’intérieur”, a-t-il expliqué après la course de dimanche. «J’ai dépassé Ricciardo et Leclerc cette fois et ils sont sortis de la piste à la sortie d’un et ils sortent devant moi.

“Même plus que cela, ils prennent la course dans la voiture suivante devant le sillage dans le virage trois. Donc je ne sais pas, j’ai senti que c’était très injuste aujourd’hui, encore une fois.

« C’était le week-end dernier mais aujourd’hui j’étais dans le premier virage devant Charles et Ricciardo et je sors du premier virage 50 mètres derrière Ricciardo. Et j’étais le seul à faire le coin. Alors vous vous sentez un peu stupide.

Les règles sportives de la Formule 1 sont souvent interprétées plus généreusement au début d’une course, mais Alonso ne pense pas que cela excuse l’utilisation par Leclerc et Ricciardo du premier tour.

« C’est écrit et c’est assez clair que dans le premier tour, ils sont un peu plus flexibles sur les pénalités et les limites de piste parce que nous nous battons. Parfois, vous êtes obligé de sortir de la piste parce que vous vous battez et que vous êtes forcé par une autre voiture et que vous prenez la zone de dégagement.

Galerie : le Grand Prix d’Autriche 2021 en images« Mais ce n’était pas le cas. C’était juste une décision de pure performance d’aller dehors et de garder la manette des gaz. Ce n’était personne côte à côte. Je ne pense donc pas que ce soit une zone grise. C’était assez clair. »

Le directeur de course Michael Masi a déclaré que les commissaires étaient au courant des préoccupations d’Alonso et avaient examiné l’incident, mais estimaient que Ricciardo et Leclerc avaient agi correctement.

“L’une des choses que nous avons dites, et cela s’est produit depuis Paul Ricard en 2019, c’est que dans le premier tour et ces deux premiers virages, si cela existe, une voiture doit être de retour derrière la voiture dans laquelle elle est entrée. le coin derrière.

“Nous avons examiné l’incident auquel Fernando faisait référence et sous les angles que nous pouvions voir à l’époque, c’était exactement ce qui s’était passé.”

Alonso a pris la ligne intérieure contre Ricciardo et Leclerc au départ

