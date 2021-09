Alonso : Sprint Race, une amélioration dont la F1 n’a pas besoin

Fernando Alonso s’est prononcé contre le concept Sprint Race que la Formule 1 a testé à Silverstone et le week-end dernier à Monza, arguant que le concept n’est pas nécessaire dans l’élite.

Le monde de la F1 est divisé sur le format qui sera à nouveau testé au Grand Prix du Brésil, certains estimant que cela ajoute au week-end tandis que d’autres soutiennent qu’il s’agit d’un changement inutile. Cependant, peu de conducteurs actuels expriment officiellement leurs opinions à ce sujet.

Alonso a rompu les rangs, tout comme Sergio Perez; les vétérans pas impressionnés par le format. L’Espagnol a déclaré à Motorlat : « Je ne vois aucun autre sport aussi inquiet d’apporter des améliorations au spectacle.

«Je regarde le football, qui est normalement le roi du sport et il y a tellement de matchs qui sont tellement ennuyeux. La semaine suivante, il n’y a pas de drame, il n’y a pas de changement mais il n’y a pas non plus de suggestion pour changer le jeu, pour agrandir le but, pour vous faire jouer sans gardien pour améliorer le spectacle.

“La Formule 1 doit être heureuse et fière en tant que spectacle car c’est une très grande chose”, a insisté le double champion du monde de F1.

Il a ensuite expliqué l’impact de la Sprint Race sur l’ensemble du programme : « Parce que nous voulons nous améliorer, mon sentiment est que vendredi est ce qui dicte le reste du week-end car les qualifications sont faites par les performances de la voiture, pas par l’apport du pilote.

« Quand vous n’avez qu’un seul train de pneus ou une seule tentative, d’accord, la voiture est la chose la plus importante, mais le pilote doit livrer dans cette minute et demie.

« Quand vous avez une heure et six trains de pneus, vous faites une ou deux erreurs mais ensuite vous mettez un autre train de pneus, vous faites une autre erreur… d’accord, vous mettez un autre train de pneus et à la fin, vous terminez dans le poste que vous méritez.

«Ce serait mon opinion avec l’expérience. Pour vraiment ajouter de la difficulté vendredi, essayez peut-être une seule tentative, pas six », a suggéré Alonso.

Le pilote Red Bull Perez est d’accord : « Il ne se passe rien. Je ne vois pas l’intérêt d’avoir la course de sprint. Je peux imaginer que c’est aussi ennuyeux pour les fans, ennuyeux pour les pilotes. Pour le moment, comme c’est, le format actuel, je pense que ça n’apporte rien.

“Le problème que nous avons est qu’avec les voitures de F1 actuelles, pour dépasser, vous avez besoin d’un très grand delta entre les voitures, et pour y parvenir, vous devez avoir une sorte de dégradation.

“Nous verrons si les fans en sont satisfaits”, a ajouté Perez.

Le format Sprint Race n’a pas été bien reçu – si l’on en croit les forums de fans et les commentaires des lecteurs – le consensus est que le concept fait peu pour améliorer le spectacle, en fait, dilue le Grand Prix de dimanche qui, au final, se traduit par : “si ce n’est pas cassé, ne le répare pas.”