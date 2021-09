Alonso : Verstappen est actuellement le meilleur pilote de F1

in

Fernando Alonso pense que Max Verstappen est le meilleur pilote de Formule 1 car Red Bull a construit l’équipe autour de sa jeune star, et donc difficile à battre selon l’Espagnol.

S’exprimant dans une interview exclusive avec Racing365, Alonso a déclaré: “Les étapes qu’il a faites étaient très claires dans les premières années, il a commencé à un niveau élevé, mais parfois il a causé des accidents et était juste un peu trop agressif. Maintenant, il a un haut degré de maturité et en combinaison avec sa vitesse naturelle, il sera très difficile de le battre.

Avec huit à faire, Verstappen mène le classement du championnat de F1 2021 avec cinq points d’avance sur Lewis Hamilton, autour duquel Mercedes a construit son équipe tout comme Red Bull l’a fait avec son as néerlandais.

Alonso a ajouté : « Je pense que Max est au sommet de son art en ce moment. En fait, je pense qu’il est actuellement le meilleur pilote du paddock de F1. Pour le moment, il est le seul pilote contre lequel je préférerais ne pas concourir.

Lorsque Daniel Ricciardo a quitté Red Bull, fin 2018, le groupe de boissons énergisantes a eu du mal à trouver un coéquipier capable de rapprocher Verstappen. Alex Albon, Daniil Kvyat et Pierre Gasly n’étaient tous pas à la hauteur et, cette saison, le vétéran Sergio Perez est également en difficulté, mais il serait juste de dire que le Mexicain est plus proche que ses prédécesseurs mais pas à la hauteur.

“J’ai beaucoup de respect pour Max Verstappen et pour le moment je pense que très peu de pilotes pourraient rejoindre Red Bull puis le battre, compte tenu de son expérience au sein de l’équipe. Si vous le retirez de Red Bull, vous aurez peut-être une meilleure chance », a expliqué Alonso.

En 2016, après un passage chez Toro Rosso, Verstappen a été accéléré dans l’équipe Red Bull remplaçant Kvyat qui n’était tout simplement pas à la hauteur de Ricciardo dans la deuxième voiture à l’époque, ils l’ont éliminé pour le Grand Prix d’Espagne.

Lors de ce week-end historique, lors de sa première course avec l’équipe senior Red Bull – à l’âge de 18 ans et 228 jours – Verstappen est devenu le plus jeune vainqueur de la F1.

Cette saison, avec 17 victoires à son actif, Verstappen vise son premier titre de champion du monde de F1, ce qui serait une juste récompense pour l’équipe qui s’est construite autour de lui par Red Bull.