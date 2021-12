Alonso veut que les stewards « montrent un carton jaune ou rouge » pour les incidents de qualification – .

Fernando Alonso a déclaré que les sanctions pour gêner les pilotes pendant les qualifications devraient être plus sévères et que les commissaires sportifs devraient être moins hésitants à administrer des sanctions.

Le pilote Alpine s’est qualifié 11e pour le Grand Prix d’Abu Dhabi, mais les commissaires sportifs enquêtent pour savoir s’il a été gêné par Daniel Ricciardo au virage 16 lors de la Q2. Alonso a raté le cut pour passer en Q3 d’un centième de seconde.

Alonso a déclaré que l’application des règles de course s’était détériorée depuis sa dernière course à Abu Dhabi il y a trois ans. « [It is] certainement bien pire qu’en 2018 », a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas de règles là-bas. Pas pour le tour de piste, il n’y a pas de temps minimum à respecter. Il y a, dans le premier tour, beaucoup de mouvements étranges hors piste. Je me suis plaint du premier tiers du championnat. Puis j’ai changé d’attitude et puis j’ai fait la même chose. Et maintenant, il y avait quelqu’un qui gênait, aujourd’hui.

Après le Grand Prix d’Arabie saoudite, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que le sport avait raté la surveillance de son regretté directeur de course Charlie Whiting, décédé en 2019. Mais Alonso ne pense pas que son successeur, Michael Masi, soit à blâmer pour un adoucissement dans la police des incidents.

« Nous devrions être un peu plus alignés sur les choses qui sont justes et les choses qui ne vont pas », a-t-il déclaré. « Cela devrait être plus noir et blanc – vous savez, ce qui est une pénalité, ce qui n’est pas une pénalité. »

Il pense que les stewards « doivent être sévères dans certaines des décisions » lorsque cela est nécessaire. « Dans le football, quand quelqu’un fait un tacle et qu’il y a un gros penalty ou autre chose, il y a un carton rouge. Ici, ils ont toujours du mal à montrer un carton jaune ou un carton rouge, c’est pourquoi nous ne cessons de répéter les mêmes mauvaises choses.

L’application laxiste des règles signifie que de nombreux pilotes causent des problèmes en reculant avant de commencer leurs tours lancés en qualifications, estime Alonso. « C’est tout le monde, dit-il. « Tout le monde [does] cette.

« Nous le faisons aussi dans le tour extérieur. Vous savez, parfois, nous ne pouvons pas passer. Et nous sommes trop lents, plus lents que ce que nous voulons.

« Mais notre équipe est très précise pour nous dire quand une voiture rapide arrive, donc je n’ai eu aucune enquête pour entrave pendant toute l’année. Vous devez donc être aussi pointu, et les personnes qui ne le sont pas, elles sont étudiées. Et normalement, ils obtiennent une pénalité comme ça. Mais c’est autre chose, vous savez, c’est très aléatoire.

