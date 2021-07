Aloof vise à être le «combattant de puzzle le plus mignon de tous les temps»

Il n’y a pas beaucoup de combattants de casse-tête, mais il est toujours assez audacieux de prétendre que vous apportez le « combattant de casse-tête le plus mignon de tous les temps » à Switch – Super Puzzle Fighter II Turbo les fans ne seront pas amusés.

Prétentions audacieuses mises à part, Distant – publié par RedDeer.games et développé par ButtonX – se dirigera vers le système de Nintendo plus tard cette année. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, il s’agit plus de précision que de vitesse, avec des énigmes qui ont des objectifs finaux tels que la création d’îles pour un passage sûr, jusqu’aux combats de boss.

Vous trouverez ci-dessous une partie du texte de présentation officiel :

Combattant de puzzle mignon et compétitif – un jeu de puzzle stimulant comme Puyo Puyo Tetris, mais joue complètement différemment : invoquez et défendez de petites îles tout en créant des combos contre votre adversaire. 23 niveaux difficiles avec de multiples conditions de victoire – détruisez les îles de votre adversaire, saisissez toutes les îles ou prenez un risque et battez votre adversaire avant qu’il ne s’empare d’une seule île ! Animaux charmants – vous incarnez un petit lapin mignon et courageux qui combat des adversaires du monde des animaux. Campagne solo et coopératif sur canapé – vivez une aventure stimulante seul ou affrontez vos amis en mode coopératif local.

Pour le moment, cela n’est confirmé que pour Switch et semble intrigant; Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires.