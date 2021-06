Alors à propos de ces vieilles leçons d’Obamacare que vous avez apprises, M. Biden et M. Schumer… ⋆ .

— de Daily Kos

Il y a trois mois, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré ceci en réponse à CNN demandant si les démocrates auraient pu faire plus pour amener les républicains sur le plan de secours COVID-19 : « Non. » Il a précisé : « Nous avons fait une grosse erreur en 2009 et en 2010. Susan Collins faisait partie de cette erreur. […] Nous avons considérablement réduit les mesures de relance et nous sommes restés en récession pendant cinq ans. » Nous avons tous applaudi le fait que les démocrates aient finalement semblé tirer les leçons du combat terriblement cicatrisant qui a été à peu près l’ensemble de l’administration Obama.

Nous avons tous applaudi lorsque le président Joe Biden a déclaré à un groupe de sénateurs républicains « qu’il ne ralentira pas le travail sur cette réponse urgente à la crise et ne se contentera pas d’un paquet qui ne répond pas pour le moment ». Et lorsque l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes : « Le président veut que ce soit un paquet bipartite, quels que soient les mécanismes. Les républicains peuvent toujours voter pour un paquet même s’il passe par la réconciliation », se sont réjouis les progressistes.

Lorsque Biden a tenu sa première conférence de presse, il a mis les républicains sur le coup pour s’être opposés à ce plan de secours. Il les a appelés. « Les avez-vous entendus se plaindre lorsqu’ils ont adopté près de 2 000 milliards de dollars de réduction d’impôt Trump – 83 % allant aux 1 % les plus riches ? Les avez-vous entendus parler de tout cela ? Biden a demandé. « Lorsque le budget fédéral sauve des vies, ils ne pensent pas que ce soit une si bonne idée », a-t-il poursuivi. « Quand le budget fédéral fait grossir le nid des Américains les plus riches, 90 entreprises du Fortune 500 gagnent des milliards de dollars et ne paient pas un centime d’impôts. […] si vous êtes un mari et une femme, un enseignant et un flic, vous payez plus cher que la personne moyenne qui gagne un milliard de dollars par an – quelque chose ne va pas.

Alors que diable s’est-il passé depuis mars ? Comment se fait-il qu’en 2021, Jim Messina de tout le monde dise à Biden qu’il est enchaîné par les républicains ? Messina était le chef de cabinet adjoint d’Obama, le “fixateur” de l’administration et en tant qu’assistant et ami de longue date du sénateur du Montana Max Baucus, le gars qui était chargé de convaincre Obama et d’autres que le ConservaDem Baucus devrait être chargé des soins de santé. négociations de réforme avec les républicains. Nous nous souvenons tous comment cela a fonctionné.

Eh bien, Messine aussi, et maintenant il dit à Biden d’arrêter de courir après les républicains. Il exhorte Biden à ne pas « refaire cette erreur » sur l’infrastructure. « Quand vous regardez en arrière sur mes jours ACA, cela aurait dû être évident pour nous à l’époque. Nous avons attendu trop longtemps », a déclaré Messina. « Le plus important, c’est qu’ils demandent toujours plus de temps. Et ils ne font que courir le temps », a-t-il déclaré à propos des républicains. “Si vous êtes McConnell, il va parler aussi longtemps que nous le voulons, parce qu’il essaie juste d’être un obstructionniste.”

Oui! C’est exactement cela, et le fait est que McConnell n’essaie même pas de cacher que c’est exactement ce qu’il fait. Une minute, il déclare catégoriquement qu’il est déterminé à 100% à bloquer l’agenda de Biden et qu’il a “une unité totale de Susan Collins à Ted Cruz en opposition à ce que la nouvelle administration Biden essaie de faire à ce pays”. Dans le même temps, il dit aux journalistes qu’il y a une “grande chance” d’un accord bipartite sur les infrastructures tout en refusant catégoriquement toutes les concessions que Biden continue de faire.

Cela inclut cette semaine. “Nous espérons toujours parvenir à un accord bipartite avec l’administration (Biden) sur les infrastructures”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse jeudi matin à Paducah, dans le Kentucky. «Nous espérons toujours pouvoir parvenir à un accord sur un ensemble d’infrastructures entièrement payé et important. Je sais que cela serait bien accueilli par tous les gouvernements des États et les gouvernements locaux du pays. »

C’est juste de la pêche à la traîne ! McConnell insiste sur le fait que le financement des infrastructures provient des fonds de secours COVID-19 non dépensés qui iraient autrement, en partie au moins, aux gouvernements étatiques et locaux – le financement qu’il luttait en tant que « renflouement de l’État bleu » depuis avril 2020 dans le milieu de la pandémie. McConnell a réussi à bloquer le soulagement des coronavirus pendant des mois tandis que les démocrates de la Chambre continuaient à adopter des lois.

Cette. Est. Quoi. Il. Fait. Il l’a fait au milieu d’une putain de pandémie mondiale qui détruisait l’économie. Il l’a fait quand il y avait un président républicain simplement parce qu’il ne voulait pas que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et sa maison démocrate aient une victoire.

Il le fait maintenant sur les infrastructures, et Biden joue son jeu. Même Jim Messina le voit ! Il continue de laisser la sénatrice Shelley Moore Capito – que McConnell a suppléée et à qui il a parlé avant et après sa rencontre avec Biden jeudi – prendre son temps précieux alors qu’il n’attend même pas une offre réelle.

Pendant ce temps, les concessions de la Maison Blanche se succèdent. Son plan d’infrastructure absolument nécessaire de 2 300 milliards de dollars a été réduit de moitié à 1 000 milliards de dollars de nouvelles dépenses. La hausse d’impôt à 28 % qu’il allait imposer aux sociétés a été supprimée, avec un nouvel impôt minimum de 15 %.

Les républicains se sont engagés à pas plus de 257 milliards de dollars de nouvelles dépenses étalées sur huit ans, soit environ 32 milliards de dollars de nouvelles dépenses par an. Et cet argent, ont-ils insisté, doit provenir des nouveaux frais d’utilisation qui nous sont imposés à tous. Et avec cette offre dérisoire, ils se sont en quelque sorte mis dans le siège du conducteur ! Parce qu’ils le peuvent. Parce que les délais que Biden a continué à fixer, il les a laissés expirer. À chaque fois. “Les dirigeants républicains décident toujours de présenter une autre contre-offre ou de se retirer complètement des négociations, selon une deuxième source proche des pourparlers”, a rapporté jeudi le Washington Post.

L’élan de l’adoption du plan de sauvetage américain s’est presque dissipé. Le message audacieux et énergisant de la Maison Blanche sur ce qu’est vraiment le bipartisme – “Les électeurs républicains sont d’accord avec ce que je fais” – a été mis en sourdine.

Il n’est pas trop tard pour reprendre de l’élan car les plans Biden restent très populaires, mais pas sans que Biden les pousse.

Et le faire maintenant.

